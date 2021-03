Llegada del avión desde Rusia. Canal 26.

Este martes, llegó a la Argentina el décimo vuelo de Aerolíneas Argentinas proveniente desde Rusia con 300 mil dosis de vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus.

El décimo vuelo de la aerolínea de bandera en realizar operaciones hacia y desde Moscú, arribó esta tarde al aeropuerto Internacional de Ezeiza.

El cargamento consta de 250 mil dosis de la primera aplicación y 50 mil para la segunda.

Noticias relacionadas

El Airbus 330-200, matrícula LV-GIF, aterrizó a las 15:30 horas en Buenos Aires, proveniente del Aeropuerto Internacional de Sheremétievo, en Rusia.

Se prevé en total un arribo de casi 2 millones de dosis para esta semana, entre las cuales se cuenta la primera partida de 218.000 del mecanismo COVAX, que llegaron el domingo al aeropuerto de Ezeiza y corresponden a las elaboradas por Oxford/AstraZeneca.

Las dosis, luego del procedimiento de desaduanaje, recepción, control térmico, conteo, fraccionamiento y acondicionamiento, son distribuidas a las 24 jurisdicciones en los próximos días, tras la autorización de uso de la ANMAT.

Según el Monitor Público de Vacunación, el registro online del Ministerio de Salud que muestra en tiempo real el operativo de inmunización en todo el territorio argentino, hasta este martes por la mañana ya son 4.857.445 las vacunas distribuidas, 3.744.566 las aplicadas, 3.073.630 personas recibieron la primera dosis y 670.936 ambas.

Your browser does not support the video element.

Llegaron más vacunas desde Moscú. Canal 26.