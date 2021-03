Martín Soria, ministro de Justicia de la Nación. Foto: NA.

El ministro de Justicia, Martín Soria, cuestionó este martes al procurador interino, Eduardo Casal, al considerar que es "insostenible" en el cargo, y afirmó que el jefe de los fiscales "no está respetando la ley".

"Casal es insostenible, la verdad es esa. Estamos con un procurador interino hace más de tres años que no está respetando la ley. Al Procurador lo elige el Presidente, esta es la realidad", apuntó Soria en su primer día como integrante del Gabinete.

En esa línea, el flamante ministro de Justicia precisó: "Hoy tenemos una persona como jefe de los fiscales de la Argentina que está ejerciendo un cargo vitalicio".

"Hay dos países en el continente que tienen jefes de fiscales con cargos vitalicios: Cuba y Argentina", subrayó en declaraciones radiales.

Respecto de la situación del Procurador, Soria detalló: "(Daniel) Rafecas es el único que presentó su pliego, con lo cual entiendo que sí. Yo entiendo que es el único candidato".

Consultado sobre el proyecto de reforma judicial, respondió: "Ya no depende de mí ese trabajo, yo fui diputado hasta el sábado que me aceptaron la renuncia. Se está trabajando en comisiones y charlando con la oposición. La idea es buscar los consensos necesarios, abrir el diálogo pero la idea es avanzar con ambos proyectos".

Al referirse al funcionamiento de la Corte Suprema, Soria explicó que "a la Corte Suprema llegan más de 20 mil causas, que sólo 200 son casos fundados".

Eduardo Casal, procurador. Foto: NA.

En ese sentido, destacó que "hoy la Corte Suprema está sacando 200 fallos en que los cortesanos dan una explicación. En las otras no le dan ninguna contestación a quien llega a la Corte".

Respecto de modificaciones en el Poder Judicial, resaltó: "Que sea difícil y que sea todo un desafío no quiere decir que sea imposible. Yo creo que no podemos detenernos, si llegamos hasta acá tenemos que seguir avanzando. Sino dejemos todo como está, y la verdad es que no está bien".

Además, remarcó que "no se puede permitir más lo que sucedió en los últimos cuatro años con jueces entrando a la Casa Rosada".

"Imaginate si en los cuatro años de macrismo hubiera pasado con algún dirigente nuestro que no se hubiera presentado a una indagatoria. Lo que hubieran dicho de nosotros", afirmó Soria.

"En los medios que publicitaban y promocionaban este enchastre de la política siguen sin aparecer estas cosas, los llamados telefónicos que se hacían entre miembros de la Corte y la mano derecha de (el ex presidente Mauricio) Macri. Estas cosas tienen que volver a pasar", enfatizó.

En tanto, Soria aseguró que es "un orgullo muy grande" que el presidente Alberto Fernández lo haya convocado para formar parte del Gabinete nacional, y detalló: "Estamos iniciando el proceso de los cambios que se necesitan para recuperar la transparencia y el prestigio de la justicia".

En ese marco, cuestionó a quienes "no quieren" cambios en la justicia, y señaló que "los que no quieren cambiarla son los que montaron una mesa judicial para apretar jueces para que sacaran fallos para las tapas de los diarios".

"Hay una defensa corporativa de los mismos que armaban causas en complicidad con algunos jueces y fiscales", resaltó Soria, y agregó: "Son los mismos que hoy reproducen que ahora van por los jueces, el nuevo ministro va a salir a agarrar del cuello a los jueces y los fiscales. Es una locura".