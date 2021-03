Gladys "La Bomba Tucumana" junto a su ex Sebastián Escacena.

Gladys “La Bomba Tucumana” fue expuesta en un escándalo cuando se filtraron audios en los que agredía y trataba despectivamente a su exnovio Sebastián Escacena. La cantante dijo: “¿Qué se puede esperar de un burro que no sea una patada? Negro, sucio, villero, inmundo. ¡Que te metiste en mi casa!”, le dijo. Ahora, usando ese material como prueba, el joven tucumano denunció a la cantante por “discriminación” ante la Fiscalía PCyF N°22.

El damnificado expuso que las “referencias aberrantes” hacia su persona le generaron un grave perjuicio dado el alcance que tuvieron en los medios de comunicación. “No es fácil salir a la calle y que la gente te grite ‘negro villero’. Estoy muy dolido por la discriminación de Gladys. Todas las cosas que ella dijo me afectaron mucho a mí y a mi familia. Estoy muy triste”, aseguró el ex de la cantante.

El abogado Alejandro Cipolla explicó cuál fue la motivación para acudir a la Justicia: “Entendemos que los dichos de la señora fueron terribles”.

La denuncia llega a días de que la exparticipante del Cantando 2020 (eltrece) asegurara que temía por su vida. “Con él no tenía vida social. Era una gorda, parecía una señora mayor. Él era malo. Ahora que estoy alejada de él me doy cuenta. Me hacía daño. Viví una violencia de género increíble. Tengo miedo. Capaz voy y me espera en algún lado y no sé... Le hice dos denuncias. Tuve que ir a la comisaría con mucha vergüenza”, expresó en Nosotros a la mañana (eltrece).