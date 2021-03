Daniel Aráoz.

En un desafío en el que debían incorporar frutas a sus recetas, Daniel Aráoz decidió homenajear a su padre y nombró a su plato "Juancito" en su honor. Sin embargo, las costillas de cerdo con puerro, apio, melón, granada, maracuyá y arroz no lograron convencer al jurado y a diferencia de otras oportunidades, en las que se tomó las críticas con humor, el actor se mostró disconforme con la devolución de Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis.

“Yo no entiendo lo que quisiste hacer porque parecen cosas por separado que no están integradas en un plato. El cerdo está bien, pero no entiendo lo que quisiste hacer con las dos frutas, que era el desafío de hoy”, dijo "Tegui". Y al percibir que no estaba de acuerdo, Donato acotó: "No te frustres...". Visiblemente molesto, el humorista salió al cruce: “No, no me frustro, pero al haberle puesto el nombre de mi viejo ya lo que ustedes me dicen me suena mal. Me suena agresivo o desagradable”.

Pero el chef italiano siguió con sus críticas. "Este plato necesita correcciones, necesita que vos entiendas por qué no es un plato de la altura de 'MasterChef'", sentenció y enumeró los errores que cometió el participante y le pidió que no tome las críticas de manera personal, porque la va a pasar mal en la competencia. "Cuando uno experimenta, está abierto a la devolución. A veces es buena o a veces no", cerró el actor, que recibió el delantal gris y deberá participar en el "Jueves de última chance" junto a Fernando Carlos, María O'Donnell, Andrea Rincón, Alexander Caniggia y Hernán "El Loco" Montenegro.

Y a medida que avanza el certamen, está claro que los competidores se muestran mucho más susceptibles ante los comentarios del jurado e inseguros ante las dificultades que presentan los desafíos de cada gala y sus sentimientos le pueden jugar una mala pasada. La gala anterior al enojo de Aráoz, Andrea Rincón protagonizó un tenso cruce con Martitegui, quien señaló que no se había desenvuelto bien en su rol de capitana, a pesar de haber sido muy crítica con María O'Donnell cuando ocupó ese lugar. "Yo no pienso igual que vos", disparó y luego de buscar complicidad en sus compañeros de equipo, quienes dijeron que la capitana los había ayudado, increpó al cocinero, notablemente molesta. “Me parece que vos no estabas viendo, ¿dónde estabas? ”, disparó. “Yo estoy acá, veo todo lo que pasa”, respondió él con tranquilidad. “Estabas mirando otra película, no la misma que estábamos mirando nosotros”, cerró Andrea, indignadísima.