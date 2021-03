Rafael Santos Borré, River Plate. Foto: Reuters.

El Gremio de Porto Alegre informó oficialmente que "renuncia formalmente a firmar un precontrato" con el delantero de River Rafael Santos Borré, según se resolvió durante la reunión que llevó a cabo la Junta Directiva en una reunión extraordinaria.

"El Gremio Foot-Ball Porto Alegrense sale a bolsa y anuncia que, por acuerdo celebrado en reunión extraordinaria de la Junta Directiva del Club, celebrada en esta fecha, renuncia formalmente a firmar un precontrato con el deportista Rafael Santos Borré", señaló la entidad brasileña.

O Grêmio anuncia desistência formal na contratação do atleta Rafael Santos Borré. A decisão se fundamenta na insegurança gerada na hesitação do atleta, o que proporciona dúvida quanto ao propósito, disposição e vontade do mesmo em integrar o nosso elenco. https://t.co/vyk6OK5RPG — Grêmio FBPA (@Gremio) March 31, 2021

Asimismo añadió: "La decisión se basa, exclusivamente, en la inseguridad del Club ante la vacilación del deportista en la firma del referido instrumento, lo que plantea una duda relevante sobre la efectiva finalidad, disposición y voluntad del mismo para incorporarse a la escuadra Gremio".

"El Club permanece atento al mercado con el fin de reforzar el grupo de deportistas para las competiciones de esta temporada de 2021", finalizó el comunicado que dio a conocer la institución de Brasil.

Por su lado, Romildo Bolzán, presidente de Gremio, indicó en declaraciones radiales a un medio de Brasil: "Gremio no puede quedar con una indefinición, tenemos su aceptación verbal, pero no hay nada formalizarlo todavía. No es cómodo y esta situación hay que resolverla".