Niño quedó en medio de un hecho de inseguridad. Foto: captura de video.

Cuatro delincuentes armados, vestidos con gorras, tapabocas ingresaron por el garaje de una vivienda de La Plata ubicada en la calle 136 entre 530 y 531. Si bien el hecho ocurrió en los primeros días de marzo, gracias a las cámaras de seguridad pudo reconstruirse cómo sucedió todo.

Uno de los delincuentes observó al dueño de la casa en la puerta del garaje y lo hizo entrar a la casa apuntándole con el arma en la cabeza. Atrás de ese delincuente ingresaron cuatro más.

Dentro de la casa se encontraban al menos seis personas que, según informaron a NA, quedaron en estado de shock al ver a los delincuentes armados. Dentro de una de las habitaciones se encontraba el hijo del dueño de la casa, de 2 años de edad, a quién uno de los delincuentes lo cargó en sus brazos con el arma en la mano.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Fuentes policiales informaron que el robo duró al menos 30 minutos, pero como si tuvieran todo el tiempo del mundo, los delincuentes tomaron las pertenencias de la familia y huyeron en un automóvil que los estaba esperando en la esquina.

Fuentes policiales informaron que lograron detener a tres delincuentes que participaron del robo, aunque aún están buscando al chofer del automóvil con el que escaparon del lugar.