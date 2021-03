Kreplak, sobre aumento de casos de COVID-19: "Lo venimos advirtiendo, es muy preocupante"

El viceministro de Salud bonaerense aclaró además que "lo positivo es que estamos vacunando" por lo que aseguró que "vale la pena hacer el esfuerzo de cuidarse". "Las que no son indispensables, como las salidas que no son necesarias, no hay que hacerlas", dijo el funcionario provincial.