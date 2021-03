Patricia Bullrich. Foto: NA.

Por Sebastián Hadida.

Exponente del ala de los "halcones" de Juntos por el Cambio, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, levantó mucho su perfil desde el verano con recorridas por todo el país, y consolidó un armado propio al interior del partido amarillo que se presentará en sociedad el lunes que viene.

Ese día se difundirá una declaración firmada por decenas de dirigentes de la provincia de Buenos Aires que forman parte del grupo de adhesión que viene conformando la ex ministra de Seguridad en torno a su liderazgo. Hay figuras como el senador Esteban Bullrich y legisladores provinciales.

"El documento hará hincapié en cómo debe posicionarse el PRO frente a todo lo que está pasando. Obviamente ahí hay una discusión con otros sectores del partido", sinceró una fuente cercana a Bullrich.

En la provincia, esos otros sectores son el vidalismo y el "Grupo Dorrego" de intendentes, integrado, entre otros, por Jorge Macri, Néstor Grindetti, Julio Garro y Diego Valenzuela.

"Mauricio (Macri) trabaja para un acuerdo entre nosotros y el Grupo Dorrego. Ellos obviamente tienen otra relación con el oficialismo porque tienen discutir todos los días la cantidad de vacunas que les llegan", explican. En paralelo al documento bonaerense, se está analizando si ese mismo día se publicará una declaración de los dirigentes porteños que responden a la titular del PRO.

El "team" de Patricia y su proyecto político.

En el entorno de ex ministra de Seguridad aseguran que buscará encabezar la lista de diputados nacionales de Juntos por el Cambio de la Ciudad de Buenos Aires, aunque saben que deberán negociar con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien preferiría que ese lugar quede reservado para un integrante del elenco "moderado" y "dialoguista".

"Ella no tiene una inefable devoción por ser diputada. Ha demostrado que puede hacer política sin necesidad de un cargo público, no está desesperada. Sin embargo, hay mucha gente que cree que ella representa muchas causas vinculadas a las libertades, a los valores republicanos, y que en ese sentido tiene la responsabilidad de expresar ese ideario en las elecciones", dijo Gerardo Milman, mano derecha de Patricia.

Con pasado en la UCR, la Coalición Cívica y el GEN, el ex secretario de Seguridad interior viene trabajando codo a codo con Bullrich en el armado de la estrategia política. En la mesa chica de la ex ministra se sientan también Florencia Arietto y Maximiliano Guerra, además de Hernán Lombardi. "Es el sello de Macri en nuestro proyecto", explican cerca de Bullrich sobre el rol del ex secretario de Medios. En el grupo más cercano se encuentran el senador Esteban Bullrich, los diputados ultramacristas Waldo Wolff y Fernando Iglesias, y la interventora del PRO en Santa Cruz, Silvana Giudici.

Con el libro "Guerra sin Cuartel" bajo el brazo y con aires de rockstar, Bullrich tomó la decisión temprana de recorrer la provincia de Buenos Aires y distintos puntos del país, lo que le está permitiendo ganar visibilidad y volumen político en torno a su proyecto. Como Axel Kicillof en 2019, a partir de esas recorridas la referente macrista fue construyendo un vínculo particular con sectores de la ciudadanía opositores al Gobierno, que la reconocen y ven en ella la energía y la firmeza necesaria para encarar los desafíos que vienen.

Ayer estuvo en Tres de Febrero junto al intendente Diego Valenzuela, y ya había estado en La Plata, en Vicente López y en otros nueve municipios, además de un viaje a Formosa, Jujuy y a El Calafate, tierra icónica del kirchnerismo. Fiel a su estilo irreverente e insumiso, allí tuvo la osadía de sacarse una foto en uno de los hoteles de Cristina Kirchner. Se sabe que no le escapa a las polémicas, como demostró el episodio de la venia de los policías de la Bonaerense. La agenda de "la pistolera" no para y seguirá recorriendo localidades en la medida en que la pandemia se lo permita, debido a las restricciones que se dispusieron en la provincia para las reuniones públicas. En su hoja de ruta figuran Tandil y Olavarría, y también hay compromisos para visitar próximamente Entre Ríos, Pergamino y Lanús.

"Patricia cumple un doble rol. Por un lado es la presidenta institucional del partido y eso incluye a todo el mundo. Antes el PRO era un partido básicamente administrativo y desde la llegada de ella se convirtió en un partido que tiene voz sobre todos los temas de la agenda política", destacó Milman a Noticias Argentinas, marcando diferencias con la gestión anterior del misionero Humberto Schiavoni. "Su otro rol tiene que ver con expresar sus propias ideas y las causas en las que cree. Desde el comienzo de la cuarentena ella viene sosteniendo que no había que pensar solamente en la salud sino también en la economía, educación y otros valores. Eso la diferencia. En el tono y la caracterización que hace del Gobierno nacional hay matices", reconoció el dirigente sobre la discusión abierta con el sector de las "palomas" del PRO.

Bullrich, con nuevo espacio político en el PRO. Foto: NA.

La interna con Rodríguez Larreta.

El debate de Bullrich con Rodríguez Larreta tiene que ver con la discusión por las listas electorales de este año para la Ciudad de Buenos Aires pero también con la estrategia nacional.

"Horacio cree que hay que ir por los votos de los que están en el medio porque dice que los votos nuestros ya están asegurados. En cambio nosotros creemos que primero hay que consolidar los votos propios para después ir por los demás. Porque si no, perdemos los votos de los liberales. En una elección presidencial puede ser la diferencia entre llegar al balotaje o no, como ya pasó en 2019", advirtieron fuentes cercanas a Bullrich.

"Tranquilamente nuestro partido, que cree en el libre comercio y en las libertades, puede representar a los liberales", agregaron. La otra discusión con Rodríguez Larreta es más pragmática y gira en torno al armado de las listas en la Ciudad. No es un secreto que Bullrich quiere encabezar la boleta, pero hay varios actores que también buscan el nombre más grande en el cartel.

"Está el jueguito de María Eugenia (Vidal) que puede jugar en Provincia o en la Ciudad. Y Horacio tiene demasiados compromisos con muchos sectores. Con (Martín) Lousteau, con las bandas de (Daniel) Angelici y de (Cristian) Ritondo, con el socialismo. Quiere incorporar al GEN. Tiene muy loteado todo, la mochila muy llena. Patricia no tiene ese loteo, está más liviana", apuntaron cerca de Bullrich. Consciente del mapa complejo y la pulseada de egos que se libra al interior del PRO porteño, la ex ministra propone que haya competencia interna en las PASO para dirimir candidaturas, en caso de no poder acordar una lista de unidad.

"Los números nos dan bien contra cualquiera, ya sea Vidal, Fernán Quirós o el que sea. El caballo del comisario lo tiene Horacio. Él tiene más para perder porque si gana la interna no va a ser sorpresa. En cambio si la pierde con Patricia sí va a ser sorpresa. Quien tiene que decidir si quiere acuerdo o competencia es él", resaltaron, marcando la cancha. Desde el sector de Bullrich quieren apurar los tiempos de las definiciones y le ponen plazo al jefe de Gobierno porteño para comenzar la negociación. "Si Horacio piensa que en tres meses va a venir a cerrar un acuerdo va a ser más complicada porque los dos van a venir con la mochila llena y van a tener que sacar gente afuera", advirtieron.