Mario Pergolini anunció su renuncia "indeclinable" como vicepresidente primero de Boca, luego de 14 meses dentro de la Comisión Directiva que encabeza Jorge Amor Ameal, y en medio de rumores de discusiones con el Consejo de Fútbol que comanda Juan Román Riquelme.

"Les agradezco a los socios haberme dejado ser su vicepresidente. No me he peleado con Jorge y con Riquelme, que quieren lo mejor para Boca, pero uno tiene que entender que a veces lleva propuestas que no se pueden llevar a cabo y hay que saber que dar el paso al costado", aseguró en un video que publicó en redes sociales.

"La verdad que quería seguir apoyando a esta Comisión Directiva, al presidente y al Consejo de Fútbol. Amo a Boca, yo no soy la persona que le puede brindar algo, por lo menos en este momento", agregó.

El desencadenante habría sido que los miembros del Consejo de Fútbol publicaran un video con el anticipo del lanzamiento de “Boca Predio”, una plataforma desconocida hasta ahora, desoyendo el canal oficial del club que impulsó el periodista.