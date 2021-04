Casa Blanca de los Estados Unidos de Norteamérica.

La Casa Blanca es uno de los hogares más famosos del planeta, pero también uno de que esconde algunos los secretos y misterios más atractivos para los curiosos. Para acceder a esta información que mejor que preguntarle a la prensa que transita día a día la casa más famosa del mundo "The White House". Para ello hablamos en exclusiva con Jorge Agobian, prestigioso corresponsal en la Casa Blanca para VOA (Voice of Americas) y nos reveló algunos de los datos que suceden cotidianamente dentro del recinto ubicado en el 1600 de Pennsilvanya Avenue en Washington DC.

Una de las anécdotas más llamativas es cuando al presidente le llega a fin de mes la factura detallada con todos los gastos de la primera familia (comida, bebidas, fiestas, tintorería, artículos para el baño) que son descontados de su sueldo. Desde 2001, siendo todavía presidente Bill Clinton, el Congreso aprobó un salario presidencial de 400.000 dólares anuales. Una cifra que se mantendrá en 2021. Por lo tanto, Joe Biden percibirá 33.333 dólares al mes más otros 50.000 dólares anuales para gastos personales como alimentación. Su mandato es de 4 años, por lo que haciendo cálculos ganará en total 1,6 millones dólares.

Joe Biden en la Casa Blanca, REUTERS.

Muchas cosas suceden dentro de la Casa Blanca y entra ellas las noticias que corren por sus pasillos y de cómo los periodistas acreditados tienen información de primera mano antes que las sepa el mundo, pero atención, la misma tiene que estar vedada al público antes del anuncio en la sala de prensa. "Muchas veces, la mayoría piensa que el trabajo de corresponsal de la Casa Blanca son las ruedas de prensa que se ven en cámara pero lo cierto es que todo sucede detrás de ellas...Caminamos por pasillos para buscar la información que parcialmente tenemos que tener de primera mano de los funcionarios que allí trabajan...Hacemos mucha comunicación interna con los funcionarios de la Casa Blanca".

"Desde el día anterior todos los periodistas recibimos la agenda del presidente y de la vicepresidenta, entonces allí ya sabemos para donde se dirige la información. También podemos saberlo con una semana de anticipación porque los comunicadores que allí trabajamos tenemos acceso a la agenda avanzada del presidente", afirma Jorge Agobian.

Jorge Agobian, corresponsal de la Casa Blanca, VOA.

IMPACTO DEL COVID-19 DENTRO DE LA CASA BLANCA

Desde que la administración Biden comenzó cambiaron muchas cosas dentro de la sala de prensa de la Casa Blanca: "Con la pandemia esta administración se ha reducido el número de periodistas que estamos allí y además nos tenemos que hacer un examen de COVID al ingresar y si estás apto te colocan un brazalete para andar seguro por el recinto...Esta administración redobló los controles de bioseguridad para ingresar a la Casa Blanca", amplía el corresponsal.

Para desalentar la aglomeración de trabajadores de prensa dentro del edificio donde desempeña su trabajo Joe Biden, el gobierno han tomado estrictas medidas, una de ellas es pagar cada vez que se ingresa por el test de COVID-19: "Si sos profesional independiente y no lo paga tu cadena, los periodistas tienen que pagar 170 USD para hacerse el test e ingresar a la Casa Blanca y eso ha dificultado mucho más el ingreso y la cobertura desde allí".

"Nosotros los periodistas siempre vamos a estar allí más allá de cualquier administración presentando los hechos de una manera balanceada para todos", afirma el corresponsal Jorge Agobian.

Sala de prensa dentro de la Casa Blanca.

EL BACKSTAGE DE LA SALA DE PRENSA

Dentro de la Sala de prensa está el podio donde siempre habla algún funcionario o el mismo presidente y luego asientos donde se ubican los periodistas para preguntar sobre cuestiones relacionadas al tema que presentan.

Con la pandemia los asientos se han reservado a muy pocas vacantes y están senalizados con un cartel verde que dice: "Para mantener la distancia social este asiento se mantendrá libre durante la emergencia de coronavirus".

Los carteles pegados en los asientos de los periodistas en la Casa Blanca por pandemia.

Un poco más atrás se ubican las cámaras y luego el control de transmisión. Pero lo que nadie sabe o muy pocos ven, es el estante repleto de souvenirs de diferentes países que dejan las delegaciones cuando viajan a saludar al presidente Estadounidense. En aquel estante secreto se pueden ver desde imágenes de Jesús, Batman, estatuillas de la Torre Eiffel y hasta una placa de la Ruta 40 donde dice República Argentina. Descúbranlo en la imagen.

El estante secreto en la sala de prensa de la Casa Blanca con los souvenirs.

DETALLES CURIOSOS DE LA CASA BLANCA

-LA PRIMERA PIEDRA FUE DE UN ESPAÑOL: Pedro Casanave, de origen navarro y llegado a Estados Unidos en 1785 fue quien, debido a varias circunstancias y casualidades, acabó poniendo presidiendo la ceremonia de la primera piedra de la Casa Blanca.

-NO ERA “LA CASA BLANCA”: Desde su construcción y hasta la presidencia de Theodore Roosevelt no era conocida como tal, si no como Casa del Presidente. Fue durante su mandato (1901-1909) cuando se bautizó oficialmente como La Casa Blanca.

Antiguamente en la sala de prensa de la Casa Blanca funcionaba una piscina, Truman Library.

-LA CASA NEGRA: Lo cierto es que debido al ataque sufrido por Estados Unidos en su base de Pearl Harbor, la Casa Blanca pudo ser negra. Se necesitan 2.000 litros de pintura blanca para cubrirla en su totalidad. El color blanco fue elegido para proteger su fachada de las fuertes heladas.

-5.000 METROS CUADRADOS PARA UN PERSONAL FIJO DE 13 PERSONAS: A pesar de contar con más de 5.000 metros construidos que se asientan sobre unos terrenos de 73.000, el personal fijo de la casa blanca es de 13 personas. El personal externo es de más de 300 personas. Deben atender instalaciones tales como una bolera, dentista, un salón de belleza, salas de reuniones, despachos o la vivienda del presidente.

Los pasillos y pisos ocultos de la Casa Blanca, History.

-PISOS ESCONDIDOS: Aunque a simple vista no se aprecia, la Casa Blanca tiene entre 4 y 6 plantas según fuentes. Para desplazarse por ellas cuenta con 7 ascensores.

-EL PRESIDENTE ESTÁ EN CASA: otra de las curiosidades afirma el corresponsal Jorge Agobian es: "Cuando vemos al marín parado en la puerta del ala norte donde está la sala oval, es que nos indica que el presidente está allí en su despacho y cuando no lo vemos nos preguntamos qué estará haciendo fuera de su oficina y no está e la agenda".

Marín en la puerta del Salón Oval en la Casa Blanca.

ADMINISTRACIÓN TRUMP Y BIDEN: DESAFÍOS

Jorge Agobian, corresponsal en la Casa Blanca para VOA afirma que: "No hay diferencias de comunicación entre la administración anterior y esta sobre el acceso a los funcionarios de la Casa Blanca... En la última parte de la presidencia de Trump se suspendieron las ruedas de prensa debido a las polémicas que se desarrollaban allí. Hoy en día Biden ha retomado a que sean una vez por día las ruedas de prensa con la portavoz".

Sala de prensa de la Casa Blanca.

"Esta administración tiene desafíos muy grandes como los es la crisis del Covid y los inconvenientes en las fronteras. Las políticas en este momento están basados en los países de Centroamérica donde hay grandes problemas migratorios...La administración Biden tiene una relación fortalecida con el gobierno de México y sobretodo con la llegada de inmigrantes de Venezuela", afirma Jorge Agobian desde Washington DC.

Con respecto a la inclusión y la diversidad, Biden y su vicepresidenta han sido claros defensores de desarrollar la unidad: "muchos funcionarios se animaron a hablar en Español desde el podio de la Casa Blanca para comunicarse a la comunidad hispana en Estados Unidos. También para una comunicación más inclusiva se ha agregado el lenguaje de señas en cada transmisión".

Para más información y curiosidades sobre la Casa Blanca y las noticias de Washington, Jorge Agobian tiene gran contenido en su Instagram @jorgeagobian para que te enteres de todo lo que allí sucede.