Gianinna. Maradona y Daniel Osvaldo confirmarían su romance en la Patagonia.

Hace más de seis años que se rumorea que entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo hay más que una amistad. Durante mucho tiempo evitaron mostrarse en público para no alimentar las versiones, pero la distancia entre la hija del "Diez" y Jimena Barón -expareja del exfutbolista- dieron que hablar. En los últimos meses, sorpresivamente ambos comenzaron a subir imágenes de varios eventos sociales que compartieron y ahora, según la influencer Vicky Braier -más conocida como "Juariu"- están listos para blanquear su romance.

"Daniel Osvaldo está con Gianinna Maradona en Bolívar, en un pub. Hicieron una parada para luego seguir al sur", le escribió un seguidor. Y la panelista de "Bendita" agregó: "A horas de confirmar". Además, en "Hay que ver", el programa que conducen Denise Dumas y José María Listorti en El Nueve, dieron más detalles. “Daniel Osvaldo con su banda tenía acordadas tres noches para tocar en el sur y se van a alojar en un hotel en San Martín de los Andes donde él ya tenía un convenio con ese lugar a cambio de publicidad”, reveló una fuente a través de un mensaje de audio, Y agregó: “Van a estar en San Martín de los Ande y desde el primero al cuatro de abril y creo que ya hablaron con fotógrafos, así que van a aprovechar para blanquear la relación. Creo que van a estar en el hotel Rincón Club, que es un hotel muy lindo. Ahí van a estar alojados”.

Además, Fernanda Iglesias recordó que en 2015, cuando Barón y Osvaldo se separaron en medio de un escándalo, la hija de Claudia Villafañe fue vista con el exfutbolista en un boliche y por este motivo rompieron su amistad. “Gianinna me contó una situación de una manera y después, lamentablemente para ellos, hubo un video que desdijo mucho lo que me contaron. Y me sentí rara. Yo estaba en un momento en el que era un flan, estaba destruida con todo lo que me estaba pasando. Por ahí me pasa hoy y me lo tomo de otra manera. Pero en su momento me lastimó”, dijo "La Cobra" en su momento, en la mesa de Mirtha Legrand.

Mientras que Lucho Strassera, quien estaba en pareja con Gianinna cuando Barón y Osvaldo estaban juntos, hizo un fuerte posteo en sus redes sociales ante la trascendencia de las imágenes. "Lo caro que me salió ser el padrino de tu hijo... Se ve que aprendiste bien en el Inter", escribió junto a una imagen con Daniel, haciendo referencia al triángulo amoroso entre Mauro Icardi, Wanda Nara y Maxi López. En ese entonces, la hija de Diego y el exjugador de Banfield se llamaron a silencio, ¿habrá llegado el momento de hacerlo público?.