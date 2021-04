Mario Negri, AGENCIA NA

El jefe del interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Mario Negri, rechazó los dichos del presidente Alberto Fernández y consideró que "no es tiempo de ironías, sino de corregir el errático rumbo" del país.

"Luego de las declaraciones de hoy del presidente Alberto Fernández, colmadas de ironía e impotencia, está claro que no está en condiciones de manejar la pandemia en forma solitaria. En sus manos está la vida y la libertad de los argentinos", subrayó el cordobés.

El diputado de la UCR se refirió a los dichos de Fernández, que indicó: "El esfuerzo de conseguir vacunas lo hacemos en absoluta soledad. Yo escucho hablar a gente que ha gobernado este país diciendo que cuando ellos gobernaban estaban en el mundo y que si ellos estuvieran conseguirían más vacunas. Bueno, entonces ayúdenme a conseguir vacunas. Ayúdenme si a ustedes el mundo los ama y tiene por ustedes un respeto que por mí no tiene. A mí no me preocupa otra cosa".

Según consideró, "se debe constituir un comité asesor más amplio, no solo de científicos y médicos, debe incluirse expertos vinculados a la educación, a las ciencias sociales, al mundo del trabajo y la economía y todos quienes hagan falta".

"Todos ellos deben tener prestigio y visión no partidizada, y la misión es que monitoreen las delicadas situación sanitaria y también la alarmante situación económica y social. Ellos deberían asesorar al Gobierno sobre los caminos a seguir", evaluó Negri.

A la vez, destacó que el mal manejo del Ejecutivo de la pandemia en 2020 no sólo dejó como saldo más de 55.000 muertos y 2.300.000 contagiados, sino que arrojó resultados catastróficos en material social y económica.

"El Indec informó en estos últimos días que en 2020 la pobreza creció 6,5 puntos y llegó 42%. Que la economía cayó 9,9% -el mayor derrumbe en la historia- y que la desocupación llegó al 11%. La falsa antinomia entre salud y economía terminó resultado en que los argentinos no tenemos ni salud ni economía", remarcó Negri.

Sostuvo que "hay que generar confianza en la sociedad, informar la verdad, no ocultar las dificultades tanto en lo vinculado a conseguir las vacunas como al diseño de criterios no discrecionales sobre la distribución y aplicación de las mismas".

"No hay tiempo, el descrédito ha crecido y la ironía contiene una fuerte desubicación en la palabra del Presidente", enfatizó Negri en un comunicado.

En tanto, en su cuenta de la red social Twitter, señaló: "Indicadores sociales terribles nos ponen ante un futuro desolador. Argentina nunca estuvo tan mal y ante tanta incertidumbre política. No entiendo por qué el Gobierno no impulsa un gran acuerdo nacional para encauzar al país y depone la avanzada judicial. ¿Qué más esperan?".

"Señor Presidente, necesitamos todos saber adónde está el piloto frente a la tormenta que nos amenaza brutalmente. No es tiempo de ironías sino de corregir el errático rumbo por donde nos conduce", agregó.