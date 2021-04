Matías Bonanno - KRÜ Esports

Los deportes electrónicos siguen sumando adeptos y, con la pandemia, muchas figuras del deporte se sumaron a la ola gamer en medio del aislamiento y las medidas para evitar el contagio de coronavirus.

Uno de ellos fue Sergio Agüero, quien con su tradicional “vamos a jugar”, acompañó a miles de personas a través de la plataforma Twitch. Y tanto éxito causó que decidió crear el KRÜ Esports, equipo que domina las competencias a nivel continental y tiene a su as de aspadas entre sus filas: Matías Bonanno.

El rosarino de 18 años viene de consagrarse en la eLibertadores de FIFA 21, siendo el único argentino que se encontraba en competencia y lidera el ranking sudamericano en la categoría PlayStation.

“El contacto para integrar KRÜ me llegó a través de un integrante del actual equipo de FIFA, que me preguntó si tenía contrato con algún equipo. Cuando le dije que no, me dijo que en los próximos días me iba a estar hablando el Kun Agüero. La verdad que es raro que el Kun sea tu jefe pero estoy muy orgulloso y muy contento de estar con él”, cuenta el jugador que también defendió los colores de San Lorenzo y Argentinos Juniors, logrando la eSuperliga con el Bicho de La Paternal.

Como en el verde césped, todo jugador tiene su estilo y Matías nos cuenta su experiencia al mando del joystick: “En FIFA, me calificaría como un jugador bastante ofensivo pero que también puede adaptarse a lo que pide el partido. Voy viendo lo que hace el rival y, dependiendo de eso, voy cambiando mi estilo de juego, formación y tácticas”.

Entre la vigencia de Messi, la potencia de Haaland y la velocidad de Mbappe, Bonanno no duda y comenta qué jugador no puede faltar en su equipo: “Cristiano Ronaldo siempre está en mis 11. Sin dudas es el mejor futbolista del juego y gracias a él, gané varios campeonatos”.

Con su roce internacional, el multicampeón de las Global Series de EA Sports analiza la competición local: “Creo que es bastante mala. Los premios y organización no son nada comparado con lo que se vive en Europa. Igualmente creo que va a creciendo de a poco. Sin embargo, la situación económica del país no está en su mejor momento y eso también influye”.

Su gran conquista fue la primera CONMEBOL Libertadores de Play, en la que superó a rivales de todo el continente y se quedó con la gloria: “La experiencia fue muy linda. Un evento distinto a las demás qualys y estoy muy contento por haber salido campeón”.

Para cerrar su charla con Diario 26, Bonanno comentó sus planes a futuro: “Mi objetivo en relación a lo que queda de la temporada de FIFA es representar a Argentina en el próximo torneo que se viene. Después apunto a los playoff para el Mundial, que espero poder clasificar”.

Fer "Bolt0k" Calvo - KRÜ Esports

Detrás del campeón está su coach, el experimentado Fernando "Bolt0k" Calvo, que cuenta con grandes logros tales como un 3er puesto en la Superliga defendiendo los colores de Rosario Central y ser tres veces top 100 en de Fut Champions.

“El entrenamiento de un jugador de elite se basa en pasar muchas horas para conocer todos los secretos y detalles del juego, e ir aprendiendo las cosas que van cambiando en cada parche. Una vez que se lo tiene bien asimilado, es importante hacer amistosos contra otros pro players o jugadores que estén a su mismo nivel como para ir probando estilos y cosas nuevas”, inicia el entrenador de uno de los jugadores con presente y futuro en los deportes electrónicos.

Ante la consulta sobre la convivencia entre el jugador y el coach, "Bolt0k" explicó: “El estilo de juego del entrenador y el jugador no influye mucho. Obviamente, yo tengo el mío y Mati el suyo pero como entrenador, al conocer su estilo, tengo que pensar en las situaciones y en el rival sabiendo lo que puede ofrecer tanto en ataque como en defensa. Así que mi estilo queda completamente de lado”.

“El intercambio de opiniones para las tácticas o sobre algún jugador en particular es constante. Siempre que Mati compra un jugador nuevo me pregunta qué estilo de química ponerle. Si hay que probar algún jugador y tenemos las monedas, lo hacemos juntos para tener dos miradas pero sin influir en las opiniones del otro. En cuanto a las tácticas, trato de darle opciones, él las prueba y la que le gusta se la queda y la que no, la deshecha. Con todo eso, sumamos un combo de tácticas para usar en los torneos”, aseguró el entrenador.

Para cerrar una jugosa charla gamer, Fernando comentó cuánto de mental hay en su aporte al día a día de un jugador de élite: “Lo que es entrenamiento es todo consola. Mi experiencia se la transmito al principio del año y luego son horas de juego. Lo que es psicología es más durante las competiciones. Allí tratamos de mantener su cabeza en orden para que pueda dar todo durante el partido”.