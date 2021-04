Accidente fatal en Lanús. Foto: captura de pantalla.

Un impresionante accidente se produjo en la localidad bonaerense de Villa Industriales cuando un joven alcoholizado perdió el control de su auto de alta gama a toda velocidad, se subió a la vereda e impactó contra una columna de un local, lo que provocó la muerte de dos jóvenes hermanas, de 22 y 26 años.

El trágico hecho ocurrió a las 3:30 de este viernes en la esquina de la Avenida Presidente Bernardino Rivadavia y Viamonte, en el partido bonaerense de Lanús.

Allí un Audi A3 en el que viajaban cinco jóvenes a toda velocidad perdió el control en la curva pronunciada de ese cruce de calles, lo que provocó que el vehículo se subiera a la vereda e impactará contra una columna de metal de una agencia de lotería: el auto terminó totalmente destruido.



Como consecuencia del choque, dos hermanas, de 22 y 26 años, perdieron la vida, mientras que los tres ocupantes quedaron heridos y uno de ellos se encontraba en estado de gravedad. El test de alcoholemia realizado al conductor del auto dio positivo.

Noticias relacionadas



Las cámaras de seguridad de un local de la zona registraron la alta velocidad a la que iba el Audi A3 segundos antes del trágico impacto, producido a una cuadra del popular Parque Udabe.

Your browser does not support the video element.



Tres jóvenes debieron ser trasladados para ser asistidos en el Hospital Evita, ubicado a 17 cuadras del lugar, y uno al Hospital Perón, en el partido de Avellaneda.



Para rescatar el cuerpo de una de las jóvenes fallecidas tuvieron que intervenir los bomberos, debido a que la carrocería del auto había quedado totalmente destrozada.



"Recepcionamos un aviso de un accidente de tránsito, cuando llegamos observamos dos personas en la vía pública y a tres personas en el vehículo, que fueron sacadas por bomberos, tras utilizar material pesado. Eran jóvenes, de veintipico de años", relató el jefe de Bomberos de la seccional Lanús Oeste, Jorge Hernando.



En declaraciones a Crónica TV, agregó: "Esta calle hace una pequeña curva. Tal vez las personas desconocían la intersección. A simple vista se puede ver como que el vehículo no tomó la curva y siguió derecho".



Durante las pericias al vehículo se hallaron botellas de alcohol. El hecho quedó caratulado en la Justicia como "homicidio culposo y lesiones gravísimas".