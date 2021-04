Así quedó el auto en el que iban 5 jóvenes.

Un impresionante accidente se produjo en la localidad bonaerense de Villa Industriales cuando un joven alcoholizado perdió el control de su auto de alta gama a toda velocidad, se subió a la vereda e impactó contra una columna de un local, lo que provocó la muerte de dos jóvenes hermanas, de 22 y 26 años.

El trágico hecho ocurrió a las 3:30 de este viernes en la esquina de la Avenida Presidente Bernardino Rivadavia y Viamonte, en el partido bonaerense de Lanús.

Allí un Audi A3 en el que viajaban cinco jóvenes a toda velocidad perdió el control en la curva pronunciada de ese cruce de calles, lo que provocó que el vehículo se subiera a la vereda e impactara contra una columna de metal de una agencia de lotería: el auto terminó totalmente destruido.

Como consecuencia del choque, dos hermanas, de 22 y 26 años, perdieron la vida, mientras que los tres ocupantes quedaron heridos y uno de ellos se encontraba en estado de gravedad. El test de alcoholemia realizado al conductor del auto dio positivo.

Los minutos previos al impacto fueron registrados por los propios jóvenes que iban en el Audi de color negro que quedó totalmente destrozado.

Los cinco amigos se filmaron con un teléfono celular mientras conducían a más de 160 km/h y brindaban con un vaso de whisky. Después, durante las pericias en el vehículo, se encontraron varias botellas vacías y una, todavía sin abrir, de vodka.