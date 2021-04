Internaron a la periodista Any Ventura por coronavirus.

Any Ventura quedó internada por su Covid positivo en el Sanatorio Mater Dei. La periodista entró por guardia para hacerse una serie de estudios, pero decidió pasar la noche allí.

“Me vine a hacer una batería de estudios porque no me había hecho estudios completos y mi médico quiso que me los haga”, dijo Any.

Pese a que su estado de su salud no es grave, pasada las 20.30, en el comienzo de Bendita, el conductor Beto Casella anunció la internación de su compañera y panelista. Tras ello, Ventura contó que, “como eran un montón de estudios, se hizo tarde” y prefirió quedarse a pasar la noche.

Desde el programa se comunicaron con el entorno de la periodista para tener información de su evolución, hasta conseguir la palabra de Any desde el sanatorio. Y según el semblante de su voz y el contenido de sus palabras, la periodista atraviesa con la mejor energía posible el duro momento que le toca vivir. “Acá viene una amiga, te trae la merienda: un tecito con galletitas”, informó la panelista, que aprovechó para bromear sobre el servicio de hotel del sanatorio.

“Prefiero quedarme acá con este sistema a quedarme en mi casa que tengo que hacerlo todo sola. Es lo más, y cada tanto viene alguien, te revisa el agua, el aceite y se va. Es perfecto”, agregó. De regreso al piso, Casella celebró el estado de ánimo de su compañera. “En un punto nos sorprende y nos alivia, porque tan mal no la escuchamos. Queremos pensar que problemas respiratorios no está teniendo”, añadió.