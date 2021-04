Accidente fatal en Lanús

El fiscal que investiga la muerte de dos hermanas de 22 y 26 años como consecuencia del choque de un vehículo que circulaba a alta velocidad en el partido bonaerense de Lanús, ordenó la detención de los dos jóvenes que viajaban en la parte delantera del auto, los que están acusados de homicidio culposo, informaron fuentes judiciales.

El pedido fue emitido por el titular de la UFIJ 5 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, Mariano Leguiza Capristo, tras analizar algunas de las pruebas recabadas por los investigadores, como las cámaras de seguridad de la municipalidad y los videos subidos por los mismos jóvenes a las redes sociales.

En principio se trata de establecer cuál de los jóvenes estuvo al volante al momento del accidente, ya que se los pudo ver manejar a ambos en los videos subidos a Instagram, en los que se ve a consumiendo bebidas alcohólicas.

Ahora, el juez de garantías en turno de ese distrito judicial deberá resolver si da lugar al pedido de detención para Alberto Weber, de 28 años, y Osvaldo Demian Pedreira, de 27, quienes se encuentran internados en observación por haber sufrido politraumatismos a raíz del hecho.

El siniestro ocurrió hoy a las 3 de la madrugada cuando el conductor de un vehículo marca Audi, que circulaba por la calle Viamonte, en dirección a Villa Diamante, en la localidad de Lanús Oeste, perdió el control al llegar a la intersección con Rivadavia, y chocó contra un poste de alumbrado público.

El impacto fue tan fuerte que desprendió el techo de un local de lotería, que se encuentra ubicado en esa esquina, y por el cual fallecieron Agustina Ojeda, de 26 años, y Denis Nicole Ojeda, de 22, mientras los otros tres jóvenes --Weber, Pedreira y Belén Castillo, de 19-- fueron derivados a hospitales.