Mariana Genesio Peña apuesta a una reconciliación con Nicolás Giacobone.

Mientras se prepara para debutar en la pista de "ShowMatch", Mariana Genesio Peña visitó el living de "Pampita Online" y reveló que está cerca de reconciliarse con el guionista Nicolás Giacobone, quien ganó un Oscar por "Birdman". “Estamos en un momento muy lindo. Después de mi separación, pensé que todo terminaba. Estamos reconstruyendo nuestra relación con Nicolás. Volvimos a convivir en cuarentena, volvimos a estar casados de nuevo, pero al mismo tiempo sentía la necesidad de cambios. Y alquilé un departamento en su edificio. Somos vecinos”, explicó la actriz.

Y remarcó que aunque están separados, todos los días cenan juntos. “Necesito estar cerca, saber que está bien”, reveló y aseguró que nunca estuvieron peleados, más allá de la ruptura. "Los dos tenemos muy claro que esto va a funcionar, hasta que alguno de los dos realice su vida con otra persona", reconoció.

Genesio y Giacobone se separaron a fines de 2019, luego de once años de relación, pero la pandemia los sorprendió viviendo bajo el mismo techo y pasaron la cuarentena junto a Larry, el perro que tienen en común. “Tenemos varios ambientes en el departamento y cada uno tiene sus actividades pese al encierro, entonces estamos todo el tiempo ocupados en nuestras cosas. Tenemos otro cuarto como para no compartir la cama. Pero hacemos esto porque la verdad es que no hay nada raro ni incómodo”, dijo la rubia en abril de 2020, en diálogo con "Hay que ver".

Y explico los motivos que los llevaron a terminar la relación: “Nunca dejamos de ser muy compañeros y de soportar la carrera del otro. Lo que cambió fue una cuestión de tiempos y energías, porque el año pasado me vi demasiado ocupada. Nunca me pasó de estar en dos producciones importantes: una del prime time y otra de Underground, 'El Marginal', que me dio tanta exposición. Y grabar una tira es muy demandante: me levantaba a las cinco de la mañana y volvía a casa a la noche, agotada, y tenía que comer y estudiar el texto para el día siguiente”.

Y agregó: “Fueron cositas de la rutina que se fueron modificando -aseguró-, y eso repercutió en nuestra dinámica. Pero en cuanto a la relación solo eso cambió. Después, lo demás, se irá acomodando con el tiempo. Las relaciones van mutando con los años”.