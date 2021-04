Noticias relacionadas

Tiroteo en Washington.

El Capitolio de Estados Unidos fue cerrado por una amenaza de seguridad externa y se pidió a las personas en su interior que se alejen de las ventanas después de que un coche atropellara esta tarde a dos agentes de Policía que custodiaban el edifico, en un episodio aún confuso y en plena investigación.

De acuerdo con la cadena NBC, hubo disparos cerca del edificio y un vehículo se lanzó contra la barricada que lo separa de la calle y en la que se encontraban dos policías.

El sospechoso fue detenido, informó la Policía del Capitolio, y tanto él como los dos agentes heridos fueron traslados al hospital con heridas no precisadas.

Los legisladores no se encontraban en el edificio en el momento de los hechos, reseñó la agencia de noticias Europa Press.

La cadena ABC News reveló que uno de los agentes está grave, recogió la agencia de noticias ANSA.

"La USCP (policía del Capitolio de Estados Unidos) responde al punto de acceso de vehículos de la Barrera Norte, a lo largo de la Avenida Independencia, por reportes de que alguien dirigió un vehículo contra dos oficiales. Un sospechoso está bajo custodia. Los dos oficiales se encuentran heridos. Los tres han sido llevados al hospital", señaló la institución en un comunicado citado por la agencia de noticias Sputnik.

La USCP también confirmó que tanto el sospechoso detenido como ambos oficiales "resultaron heridos".

Los tres fueron llevados al hospital", informó en Twitter el Departamento de Policía del Capitolio.

El 6 de enero un asalto al Capitolio instigado por el entonces presidente Donald Trump dejó cinco muertos, varios heridos y causó estupor mundial.