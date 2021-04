Noticias relacionadas

Tiroteo en Washington.

Un hombre a bordo de un vehículo embistió una barricada frente al Capitolio y atropelló a dos policías este viernes. Uno de los oficiales murió y el atacante fue abatido.

El recinto fue cerrado durante unas horas, período durante el cual nadie pudo ingresar ni salir del edificio y se recomendó a quienes estaban adentro que no se acerquen a las ventanas.

El conductor del vehículo que embistió a los oficiales murió en el hospital luego de recibir disparos, tras haber amenazado a los policías también con un cuchillo.

“Debido a una amenaza de seguridad externa. No se permite la entrada ni salida de todos los edificios del Capitolio de EEUU en este momento. Se puede mover dentro de los edificios pero mantenerse alejado de ventanas y puertas”, indicó el mensaje de la policía a las oficinas de los congresistas.

La situación encendió las alarmas, ya que trajo el recuerdo de los incidentes del 6 de enero, cuando manifestantes a favor de Trump irrumpieron en el Capitolio.