Captura Canal 26.

En este 2 de abril, Día de Concientización del Autismo, Microsoft y la ONG "Salidas Inclusivas" lanzaron una aplicación que facilita la lectura de menús de restaurantes y cafés para chicos con esta condición. En diálogo con CANAL 26, Cecilia Cuff quien es Directora de Marketing de la empresa contó de qué se trata.

"La aplicación surge a través de un grupo de madres que formaron 'Salidas Inclusivas', se unieron ya hace un tiempo con el objetivo de facilitar la inclusión de familias con niños con esta condición. Desde ahí pudieron desarrollar mecanismos de comunicación para que más familias pudieran conocer lugares preparados que ofrecen experiencias inclusivas. Hace un tiempo estuvimos en contacto para darle un entorno tecnológico al proyecto para que llegue a más personas", comenzó.

Your browser does not support the video element.

"Hasta hace poco tiempo este grupo de madres ofrecía a los restaurantes la posibilidad de disponer de un menú que desarrollaban manualmente. Lo que se buscaba es que esto pueda ser interpretado correctamente por aquellos niños que tuvieran esta condición, lo que hace la aplicación es traducir a pictogramas que son dibujos que les permite poder entenderla y elegir", expresó.

Noticias relacionadas

"Esto era un trabajo 100% manual y era muy limitada la capacidad con mucha demanda que no podía responderse. La tecnología logra que el impacto se pueda potenciar. Esto es un programa que está conectado a una base de datos que traduce al instante la carta para tenerla disponible cuando alguien se acerque al local y así facilitar la experiencia", manifestó.

Sobre cómo los locales pueden incluir sus menús, contó: "Está pensada para que el restaurante pueda traducir su menú. Para hacerlo tiene que ingresar a la página www.salidasinclusivas.com y ahí solo deben registrarse con el uso de un mail y cargar el menú que tienen en formato de palabras, rápidamente una vez cargado la aplicación lo devuelve en forma de pictogramas".

"El objetivo es que todos los restaurantes tengan el menú en este formato. También buscamos que esta aplicación se extienda a todos los países de Latinoamérica, hoy anunciamos la disponibilidad gratuita que es un punto de partida", relató.

Por último concluyó: "La tecnología hoy tiene la capacidad de poder hacer accesible muchas cosas y utilizar estas herramientas para poder incluir de una manera apropiada. Lanzamos la aplicación para que los chicos puedan desarrollar sus actividades sin pasar ningún mal momento".