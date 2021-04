Accidente entre colectivo y auto en Vicente López, CANAL 26

Un colectivo de la línea 161 chocó con un auto de alta gama, que cruzó en rojo en la avenida Maipú e Hipólito Yrigoyen, y se incrustó dentro de una tradicional pizzería de Vicente López

En un hecho que pudo ser una tragedia, milagrosamente no se registraran heridos de gravedad.

El colectivo venía cruzando por Yrigoyen cuando un BMW cruzó en rojo, según contaron fuentes policiales a Canal 26, y del impacto terminó dentro del local, la pizzería Víctor, muy tradicional en Vicente López.

Por el accidente, según comentaron fuentes policiales, hubo tres personas heridas, el colectivero, el dueño del auto importado y presuntamente un empleado de la pizzería. Todos fueron atendidos en el hospital de Vicente López.