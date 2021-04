Alberto Fernández y Rodríguez Larreta, NA.

El presidente Alberto Fernández, quien anoche dio positivo en coronavirus, mantendrá hoy desde las 18 una videoconferencia con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, según confirmaron fuentes oficiales.





El primer mandatario había adelantado esta mañana en una entrevista radial que “llamaría” al titular del Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires para dialogar y analizar la situación epidemiológica derivada de la pandemia de coronavirus.





El encuentro se realizará en forma virtual dado el aislamiento al que es sometido el presidente Fernández mientras espera la confirmación del test de Covid-19.

Fernández aseguró hoy, tras haber informado que se contagió de coronavirus, que se siente "bien" y destacó que gracias a la vacuna su cuadro no es grave, a la vez que indicó que está a la espera de que se confirme la cepa con la que se contagió.



"Me siento bien, no tengo ningún síntoma preocupante. Lo mío fue casi preventivo. Ayer (viernes) fue mi cumpleaños, estuve tocando la guitarra y almorzando con mi hijo (Estanislao) y (la primera dama) Fabiola (Yáñez). A la noche, sentí un dolor de cabeza y me tomé la temperatura y dio 37,3. Me hice un test rápido que dio positivo. Luego hicimos el PCR que esperamos el resultado para el día de hoy (sábado)", sostuvo el mandatario.