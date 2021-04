Patricia Bullrich, presidenta del PRO.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, habló sobre la carta que le envió al presidente Alberto Fernández sobre la pobreza, las nuevas medidas y la economía. “La carta tiene como sentido marcar esta falsa dicotomía que el presidente marcó desde el primer día en donde el vuelve a plantear que el prefiere no tener x cantidad de muertes y si desocupados”, comenzó.

La ex funcionaria recalcó: “Estas nuevas medidas provocan que se sigan cerrando comercios, los contagios siguen iguales y los muertes también. No logramos ser el país modelo en cantidad de muertos por debajo de todos los países. Estamos entre los 10 con mayor cantidad de muertos en todo el mundo”.

“Si están pensando en cerrar, que se distribuya todo porque no puede haber empleados que cobren a fin de mes todo su salario y otros no pueden trabajar. ¿Qué se hace un salario de emergencia a cada argentino o seguimos trabajando?”. Y añadió: “Además, bajar el ingreso brutos, bajar ganancias para las empresas y para los comercios que están endeudados vuelvan abrir”.

Noticias relacionadas

“Nuestra propuesta es no subir ingresos brutos, no cobrarle ganancias a las empresas, tener una ley Pymes de una vez por todas porque no quieren contratar a nadie. ¿Quién termina perdiendo? el trabajador que trabaja en gris o en negro”, dijo Bullrich.