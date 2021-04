Controles en Ciudad de Buenos Aires. Canal 26.

Tras el regreso del descanso y las mninivacaciones por el feriado largo de Semana Santa, en la Ciudad de Buenos Aires, se parcticaron estrictos testeos para detectar personas infectadas por coronavirus.

Con este marco, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta, rehabilitó el centro de testeo de Costa Salguero y amplió la capacidad de atención en el emplazado en La Rural del barrio porteño de Palermo.

Se trata del mismo dispositivo de control que había funcionado en ocho lugares durante los días del verano. La vuelta a la operatividad del centro de Costa Salguero comenzó a las 8 horas de este domingo y se prolongó hasta las 20. El espacio además seguirá abierto como centro de testeo hasta el jueves 8 de abril.

Canal 26 estuvo en el lugar como único medio.

Como resultado de estos controles hechos desde el jueves pasado hasta este domingo, se detectaron 1.100 turistas y residentes que ieron positivo tras las minivacaciones de Semana Santa.

Centro de testeos en Costa Salguero. Canal 26.

El análisis se centró en residentes en la Ciudad que regresaron después de haber permanecido más de cuatro días en un destino ubicado a más de 150 kilómetros de distancia. También a los turistas que estén al menos un día en suelo porteño y provengan de locaciones situadas a más de 150 kilómetros.

Desde que se implementó la iniciativa, el 8 de diciembre, se realizaron testeos a 920.355 turistas y residentes que regresaron de sus vacaciones a la Ciudad. Del total, 16.823 resultaron positivos con una tasa de positividad en los últimos 7 días de 3,36%. El pico de testeos fue de 20.435 a fin de enero, en un día en que se identificaron 401 positivos.

Tanto Costa Salguero como La Rural funcionan con turno previo y para quienes llegan a la Ciudad en auto o moto. Por eso, se puede asistir y hacer todo el trámite sin salir del vehículo. También hay atención peatonal. Y quienes llegan a Capital en avión o micro pueden hacerse el hisopado en Aeroparque o en la terminal Dellepiane.