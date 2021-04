Mateo Sosa niño atropellado en Morón.



Mateo Sosa, el nene de 9 años que había sido atropellado en Morón, murió este domingo luego de permanecer tres días internado en terapia intensiva en el Hospital del Niño de San Justo.

La triste noticia fue confirmada por la familia y detallaron que, luego de ser operado de urgencia tras el accidente vial, los médicos le diagnosticaron muerte cerebral.

Ante la irreversibilidad del estado de Mateo, el chico fue desconectado del respirador artificial que lo asistía, según informó el portal Primer Plano. En tanto, su familia comunicó que donará los órganos al Centro Único Coordinador de Ablación e Implante Provincial de Buenos Aires (CUCAIBA).

Nahuel Silva Correa el joven de 22 años que manejaba el Volkswagen Bora que atropelló al nene se encuentra libertad luego de entregarse en la Departamental de Morón varias horas después del accidente.



Nahuel Silva Correa atropelló a Mateo de 9 años mientras iba con su abuela.

Con la muerte de Mateo la imputación en su contra pasó de “lesiones culposas” a “homicidio culposo agravado por conducir con negligencia e imprudencia un vehículo automotor y por darse a la fuga”.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en el que el VW Bora que manejaba a gran velocidad embistió al nene de 9 años cuando cruzaba la calle de la mano de su abuela.

Mateo voló casi 10 metros y quedó tendido en el suelo, inconsciente. Mientras tanto, el conductor del vehículo escapó y la mujer de 75 años, que no sufrió heridas, corrió a asistir a su nieto, que fue trasladado en ambulancia al Hospital del Niño de San Justo.

Horas después de lo sucedido, Silva Correa se presentó ante la Justicia. Pero a pesar del pedido del fiscal Sergio Dileo de detenerlo ante un posible riesgo de fuga, el juez de Garantías Gustavo Robles decidió dejarlo en libertad.

“Evidentemente gracias a la visibilidad que tomó el caso en los medios este muchacho no aguantó la presión y se entregó. Me parece extraño que hayan pasado ocho horas desde el choque hasta ese momento. No se si estaba alcoholizado o drogado”, dijo Jorge, tío del nene.