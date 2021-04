La Línea Mitre funciona con diagrama especial tras detectarse 21 casos de coronavirus.

Luego de haberse detectado 21 casos positivos para coronavirus en el Puesto Control Trenes (PCT), Trenes Argentinos informó que este lunes el ferrocarril Mitre funciona con un diagrama especial, por aplicación de protocolo COVID-19. Los ramales Retiro-Tigre, Retiro-José León Suárez y Retiro-Bartolomé Mitre comenzaron a prestar servicios a partir de las 6 mientras que los diésel lo hacen hasta las 14. También anticipó que podrían producirse cancelaciones durante la jornada.

El Puesto Control Trenes es el sitio desde donde se comanda la operación ferroviaria y su personal, al ser especializado, impide ser reemplazado por lo que resulta difícil poder circular respetando los horarios preestablecidos, de acuerdo con la información de la agencia Télam.

El domingo, y ante este panorama, la empresa trabajó en la readecuación de los cronogramas del personal para minimizar las consecuencias de la activación del protocolo.

Noticias relacionadas

De acuerdo con la información consignada, en la última semana la cantidad de contagios de Covid-19 del personal de la empresa se duplicó.

El lunes los servicios de los ramales eléctricos y diésel de la línea Mitre funcionan con un diagrama especial por aplicación de protocolo COVID-19:

Your browser does not support the video element.

Servicio eléctrico

Tigre - Retiro: el primer tren parte desde Tigre, a las 6:16 y el último tren saldrá a las 20:56

Retiro - Tigre: desde Retiro el primer servicio partirá a las 7:04 y el último tren, a las 20:08.

José León Suárez - Retiro: el primer tren partirá a las 6:00 y el último servicio será a las 20:00.

Retiro - José León Suárez: el primer tren saldrá a las 7:00, y el último tren partirá a las 21:00.

Retiro - Bartolomé Mitre: el primer tren partirá a las 7:36 y su último servicio no registró modificaciones respecto del esquema habitual.

Bartolomé Mitre - Retiro: el primer servicio será a las 8:22 y su último servicio no registró modificaciones respecto del esquema habitual.

Servicios diésel

Villa Ballester - Zárate: la compañía informó que en los servicios el primer tren partirá a las 07:40 y el último, a las 12:26.

Zárate - Villa Ballester: el primer tren saldrá a las 9:33, y el último tren, a las 12:26.

Victoria - Capilla del Señor: el primer tren partirá a las 6:55, y el último tren, a las 10:51

Capilla del Señor - Victoria: el primer tren saldrá a las 8:37, y el último tren, a las 13:23.