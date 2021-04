Miguel Ángel Pichetto. Foto: NA.

El auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, aseguró este lunes que "hay sectores del Gobierno a los que les encanta el control social" y remarcó que en la Provincia de Buenos Aires "están anunciando con bastante anticipación que se vienen cierres fuertes".

"Hay sectores del Gobierno, especialmente en la Provincia de Buenos Aires, a los que les encanta el control social. Hay algunos medios que volvieron con lo del aluvión de muertos. Hay sectores de la comunicación que alientan el miedo como un factor para después aplicar medidas de restricción y de limitación de libertades", expresó el ex candidato a vicepresidente en declaraciones radiales.

En ese sentido, consideró que "en la última semana se despertó de nuevo una ola comunicacional dirigida a volver a cerrar todo".

"Creo que la economía no aguanta restricciones de nuevo, cerrar negocios y PyMEs. Además es algo que no recomiendan ni los especialistas. Uno de ellos dijo que el cierre prolongado no era bueno", manifestó el ex senador.

"Desde la Provincia de Buenos Aires están anunciando con bastante anticipación que se vienen cierres fuertes. Esto significa cierre de empresas, de comercios, de industrias", aseguró Pichetto.

En tanto, señaló que si finalmente se toman las mismas medidas que el año pasado, el país va a tener "los mismos resultados", que son "más pobreza y menos actividad económica".

Por lo tanto, el dirigente opositor aseguró que "tiene que haber una recapacitación" por parte de los funcionarios del Gobierno y, en particular, de la Provincia de Buenos Aires.

"Hay sectores que alientan el temor, el miedo, lo mismo que escuchamos el año pasado durante todo el año", insistió.