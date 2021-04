Pía Shaw.

Invitada a "Almorzando con Mirtha Legrand", programa que actualmente conduce Juana Viale, Pía Shaw se corrió de su rol de periodista de espectáculos y en lugar de hablar sobre la vida de los famosos, se animó a dar detalles sobre su estado sentimental. "No convivo, cada uno en su casa. Lo hice con otros ex en otro momento, pero hoy estoy bien”, dijo sobre su relación con Marcelo, con quien está en pareja hace un año y medio.

Y la pandemia jugó un rol importante en la decisión de no vivir bajo el mismo techo. "La cuarentena nos encerró mucho. Lo hablo mucho con él, hay que ponerle mucho el cuerpo para salir de todo eso, porque cada uno estaba en su casa, por el tema de los contagios. Yo no dejé de trabajar ni un solo día, me hisopé bastante seguido, pero siempre está el temor: ves a alguien y al otro día, ¿qué pasa si lo contagiás? Si ya éramos bastante individuales, esto nos volvió más solitarios todavía", explicó la flamante panelista de "Los ángeles de la mañana". Y agregó: "En algún momento me encantaría convivir con él. Estoy enamorada".

"¿Y ser mamá?", le preguntó Juanita, con curiosidad. “Me encantaría, también. Antes lo dudaba un poco más y hoy creo que llegó ese hombre”, reveló la periodista. Y explicó cómo surgió su historia de amor: “Nos conocimos por un compañero de trabajo. Yo estaba con Andino y Diego Esteves, que estaba ahí, vino un día y me dijo ‘tengo alguien para presentarte’. Yo venía sola hace un tiempo. Salimos un par de veces y después se dio. Me enamoré”.

En otra oportunidad, Shaw habló de las críticas que recibe en las redes sociales por su cuerpo. “A mí me dicen gorda todo el tiempo. Cuando me quieren criticar, a mí me dicen ‘ay vos gorda callate’. O ‘ex gorda, ahora que estás más flaca, cambiaste’. ¿Qué tiene que ver el peso?”, reveló la periodista en un debate que surgió en "LAM". Y concluyó: “Yo tenía diez kilos de más, bajé, me cuidé pero lo hice porque me cuidaba. Pero yo siempre fui una mina súper segura, la verdad que a mí los kilos de más no me interesaban y me encanta comer".