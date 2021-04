Así quedó en auto que conducia el colectivero.

Jorge Rodríguez murió la madrugada del pasado domingo cuando viajaba a trabajar junto a un compañero en un Renault 9. El automóvil fue embestido a alta velocidad por un Citroën C4 que se cruzó de carril. Una de las implicadas en el choque afirmó que todos estaban alcoholizados.

Como todos los días, Rodríguez salió de su casa a trabajar la madrugada del domingo. Junto a un compañero de trabajo, se dirigían hacia la sede de la empresa de colectivos en La Plata. Jorge y su compañero nunca llegaron. Muy cerca del lugar, el auto fue embestido por otro provocándole la muerte al instante. Según informaron, los conductores del Citroën C4 que chocaron el auto de Jorge venían de un bar, alcoholizados.

Your browser does not support the video element.

En las últimas horas se conocieron varios videos, en uno de ellos puede observarse a una de las implicadas en el hecho discutir con un agente oficial a la que afirmaba: “Bueno, ¿sabe qué señora?, quiero que tenga en cuenta que estamos todos re en pedo”, dijo una de las mujeres que pertenecía al grupo de los conductores del C4 y que venían en otro auto.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

El conductor del automóvil Citroën C4 fue identificado como Jonatan Hernán Prieto, de 34 años de edad. La causa caratulada como "homicidio culposo", se encuentra en la UFI N°10 de La Plata, a cargo del fiscal Carlos Vercellone. "No está detenido", aseguraron las fuentes judiciales.

Fuentes policiales informaron que Jonatan Prieto se negó a la prueba de alcoholemia y que estaba acompañado por otro joven que, tras el choque, escapó del lugar. El joven fue encontrado horas más tarde en un centro de salud cercano y admitió que habían estado "tomando cerveza" en un bar ubicado en 311 y 511, a cuatro cuadras del lugar donde embistieron a Rodríguez. En su declaración dijo que unos amigos lo llevaron a hacerse atender porque la ambulancia no llegaba.

Miriam, hermana de Jorge Rodríguez expresó a NA: “Ellos salen 3:30 AM a trabajar. Mi hermano iba en el asiento del acompañante. El chofer del auto dijo que de repente vio que el Citroën C4 venía muy rápido. Se cruzó de carril y lo impactó de frente. Se le vino encima. Todo el Citroën está sobre la mano que venía el auto de mi hermano. Mi hermano falleció en el acto. El conductor está con heridas pero fuera de peligro”, manifestó.

Respecto al momento del choque, la hermana mayor de Jorge Rodríguez afirmó: “Él iba a cumplir su trabajo como todos los días. El compañero lo paso a buscar 3:20am y el accidente fue como a las 4am”.

Una familia atravesada por el dolor. Según informó Miriam, otro de sus hermanos falleció dos años atrás en un accidente de auto: “Nosotros éramos 4 hermanos. En una situación similar falleció mi hermano mayor hace 2 años, mi hermano mayor era penitenciario, llevaba a un preso al hospital choco de frente contra un camión y murió al instante en ruta 11. Ahora mi hermano menor salió a trabajar y no volvió. Mi papá murió hace tres meses por una leucemia. En abril se va a cumplir un año que murió mi mamá por una negligencia médica.”, expresó dolorida Miriam.