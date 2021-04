Ricardo Echegaray. NA.

Ricardo Echegaray, ex Titular de la Afip y la Dirección General de Aduanas, ideó un programa que ya circula entre dirigentes peronistas desde hace semanas. Dijo que le dará "potencia" a la economía pospandemia. Se trata de devolver el 100% del IVA durante unos 10 meses a todos los contribuyentes y que esos fondos se vuelquen al consumo.

Según había detallado hace dos semanas, el sistema funcionaría de la siguiente manera: "Cuando un consumidor compra algo –por ejemplo un paquete de yerba a $100- $21 van al Estado en concepto de IVA. La idea es que el primer día del mes posterior a la compra se reciba la devolución en la cuenta bancaria del consumidor".

Por estas horas, amplió detalles de su proyecto. "Hay que buscar formas de salir de la pandemia económica. Tuvimos una experiencia de devolución del IVA a toda la gente que compraba con tarjeta de crédito y débito del 100%. Hay que tirar ideas y tomar riesgo. La mejor inyección para salir adelante es fortalecer la demanda, traccionar a la oferta y darle una dosis a la economía brindándole al ciudadano que pague con tarjeta de crédito y débito la devolución del 21%, del total del IVA. Es una idea que podemos poner en práctica operativamente y la recaudación del Estado se complica hasta ahí nomás", dijo dando detalles del programa en su entrevista con el programa "Industria Argentina, país en marcha" conducido por Claudia Panossian.

Echegaray dijo que hay que "pensar que hay una idea de devolver el IVA y multiplicar la recaudación y dinamizar la economía, que es lo que hace falta para salir de la pandemia económica". "Y es central pensar en un reseteo en todos los segmentos de la actividad del Estado para que podamos volver a construir", agregó y sumó que hay que "sumarle más profesionalismo a la gestión del Estado".

Al respecto de la situación económica actual, comparó los distintos períodos de gobierno desde hace más de una década hasta aquí. "Las estructuras de fondo de Alberto Fernández y Cristina Kirchner son totalmente distintos. Hay tres números. Cuando Cristina era presidente en 2015, ese año recaudamos 184 mil millones de dólares. (Mauricio) Macri entró en un franco descenso porque no le interesó para nada la recaudación, ni la industria, ni la producción, ni el comercio local, vivió de prestado de afuera. Entonces, la recaudación se desplomó a 90 mil millones de dólares, la mitad. Y el de Alberto Fernández, la recaudación tampoco pudo perforar los 100 mil millones de dólares. Lo que administraba Cristina contra lo que le toca a Alberto. Hay que recaudar el doble para estar como estábamos en 2015", dijo.

Agregó que "el otro tema importante es que Cristina Fernández de Kirchner cuando gobernaba habíamos transitado un proceso de desendeudamiento y la Argentina no debía. El país que teníamos no tiene nada que ver con el país que vivimos hoy. En aquel momento Argentina no debía y Macri le dejó a Alberto una deuda de 100 mil millones de dólares, entre Fondo Monetario Internacional y banca privada, más o menos estamos debiendo eso. Es muy difícil reencausar este proceso".

Al respecto, destacó que "hay que lograr un funcionariado del Estado que además de tener discurso académico y tiempos de panelismo televisivo o radial, tengan calle y recorran las calle no para la selfie. Eso es muy distinto. Estamos en condiciones de hacer un reseteo de todo, en el plano económico, social y en todas las actividades. Cambiar los planes sociales para que sean actividades productivas. Darle dignidad a la gente. Ahí hay una oportunidad de administración del Estado para desarrollar articulaciones con el sector privado. Hay que comenzar a transitar ese camino".

"El reseteo lo entienden todo, cuando se te bloquea la computadora. Lo mejor es comenzar todo de nuevo. La sociedad puede darle la oportunidad a un presidente de que diga 'vamos a comenzar todo de nuevo'. La sociedad quiere volver a estar bien, quiere estar feliz, alegre, poder comprar, poder vivir, poder crecer, darle estudio a sus hijos. Todo eso es imprescindible ponerlo en práctica. Sugiero, así como te digo para la primera inyección económica la posibilidad de devolverle al ciudadano el 100% del IVA al consumidor y motorizar la economía en blanco, también digo en mi opinión humilde y constructiva que es el momento para realizar un reseteo. Ojalá ya lo estén pensando y puedan ponerlo en práctica", sentenció.

Según Echegaray, hay que "introducir un nuevo aspecto de los temas impositivos, la visión de la biblioteca tributaria. Hay que hacer una combinación, no digo abandonar el escenario, digo de equilibrarlo con otro aspecto del siglo XXI que es importante que es empezar a ver quienes son los que hacen daño al planeta o los seres humanos. Hay que empezar a grabar en los impuestos verdes. Con el glifosato usado de manera indiscriminada estamos destruyendo nuestra tierra, el medio ambiente. A veces por vender un producto usamos en plásticos que no ayudan al planeta. Pensemos en los aspectos que hacen al ecosistema y llevemosló al plano tributario. Que se les cobre a aquellos que dañan al planeta o al ser humano".