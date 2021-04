Débora Plager, sobre su debut en las tardes de Radio Rivadavia: "Es una emoción muy grande".

En medio de un gran presente laboral, Débora Plager se prepara para el debut de "Modo Plager" de lunes a viernes de 19 a 21 en Radio Rivadavia. "Radio Rivadavia tiene un significado muy especial para mí. Empecé en 1992 o 1993 y me formé en estos pasillos, con grandes maestros como Enrique Llamas, Antonio Carizzo, Santo Biasatti, Héctor Larrea y volver con el programa diario, a partir de mañana, es una emoción muy grande", declaró la periodista y locutora en diálogo con "Pasa Montagna".

Y explicó que el inicio de la edición diaria de su ciclo, que hace un mes se emite los sábados de 15 a 16, se siente "como una continuidad más que como un debut". "El destino tiene esos giros muy interesantes, como en mi caso fue haberme incorporado a Radio Rivadavia con el programa de los sábados. Y eso ya me pareció sentirme parte, en estos encuentros que llevamos con los oyentes", detalló, quien estará acompañada por Gabriel Levinas en actualidad, Bebo Granados en economía, Pablo Montagna en espectáculos, Adriana Balaguer en política y Soledad González en locución.

Además, explicó cómo se va a organizar para cumplir con sus compromisos en la radio, "Intratables" y su participación en "ShowMatch: la academia", el nuevo reality de Marcelo Tinelli. "Por la mañana me voy a dedicar a entrenar, después a partir del mediodía arranco con la labor periodística más estricta, luego la preparación para el programa de radio y ya a las 17 a 18 rumbeo para Rivadavia y ahí no paro porque hacemos el programa y después me voy al canal (América TV) para hacer 'Intratables, porque cambiamos de horario y ahora empieza a las 22", precisó.

Días atrás, Plager habló con Oscar González Oro sobre las sensaciones que le genera tomar el espacio que deja "El Negro" tras anunciar su retiro de los medios. "Te hablan como si fueran tu propia familia pero las voces tienen esa llegada tan particular. En la radio no podés mentir, en tus sentimientos o estado de ánimo. La gente te ha conocido a lo largo de estos 35 años con absoluta transparencia", le dijo al histórico conductor y aseguró que se siente "honrada" por el lugar que va a ocupar. "La radio genera una linda intimidad, en la charla de la mesa creo que la gente también se engancha con sus propias opiniones y sensaciones", concluyó.