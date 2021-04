Mena Suvari: "Me perdí en el sexo, las drogas y las malas relaciones".

Mena Suvari encrontró la fama mundial a fines de la década del ’90 por sus papeles de Angela Hayes en "Belleza Americana" y de Heather en "American pie". Tenía por entonces 20 años de edad, belleza y todo por aprender en Hollywood. Con su encanto recorrió el mundo y debido a su alta exposición esto le generó una mala experiencia que ahora cuenta en su libro "The Great Peace: A memoir", que saldrá al público el próximo 27 de julio.

Allí, la actriz narra muchas situaciones problemáticas de su vida, en otra gran confesión en Estados Unidos después de las confesiones de Britney Spears con su documental polémico.

En el libro, relató: "Me perdí en el sexo, las drogas y las malas relaciones, a menudo abusivas, incluso cuando las películas de gran éxito me hicieron famosa". Además, comunica como fue crecer en la década de 1990 y cómo atravesó por "las duraderas cicatrices psicológicas del abuso, pero sabiendo en el fondo que tiene y desea mucho más que la vida".

Suvari junto a Kevin Spacey en Belleza Americana.

Noticias relacionadas

Mena Suvari reconoce sus propias equivocaciones, comenta lo que aprendió y explica cómo trabajó "para comprender y crecer en lugar de echar culpa".

"Como tal, hace que esta sea una historia atemporal de empoderamiento y redención de las niñas, de alguien que usa su voz para redescubrir su pasado, buscar la redención y comprender sus errores y finalmente acepta su poder como un individuo para encontrar la manera y la voluntad de vivir y prosperar", describió en un comunicado.

Your browser does not support the video element.

Para la actriz de "Belleza Americana" es hora de compartir su historia de vida y enseñanzas a través de un libro. Además Mena no solo se ha dedicado a la actuación, también descubrió su pasión por la moda y gracias a eso tiene su propia línea de ropa.