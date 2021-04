Pep Guardiola, Manchester City. Foto: Reuters.

Pep Guardiola, actual entrenador del Manchester City criticó duramente la falta de descanso y apuntó contra la FIFA y la UEFA. El catalán criticó el cronograma del fútbol europeo y a la falta de descanso que tienen los futbolistas para recuperarse.

En la confrencia de prensa previa del duelo con Borussia Dortmund por la Champions League, el técnico de Manchester City señaló que lox jugadores son "Son seres humanos, no máquinas. Sé que algunos de ellos están tristes porque quieres jugarlo todo, pero eso no es posible".

Además, el DT siguió explayándose sobre el tema: "Para estar bien en todas las competiciones este año sin espectadores, en la temporada más corta de la historia, si no rotas no puedes competir y no podrías estar en la posición en la que estamos”.

Y subrayó sobre los jugadores: "Podrían jugar, sí, tienen una mentalidad increíble, pero necesitan descansar. La UEFA y la FIFA matan a los jugadores porque es demasiado. No hemos tenido una semana de descanso desde que empezamos".

Por último, Guardiola se mantuvo al margen de los rumores que vinculan a Erling Haaland con su equipo: "Entiendo que la gente hable sobre Haaland. Es un delantero fantástico, pero no es apropiado que hable de él. Todo lo que puedo decir es que es un delantero excepcional para su edad. Los números hablan por sí solos. Es un jugador fantástico, eso es todo".