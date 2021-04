Celeste Muriega, sobre su relación con Hernán Drago: "Tuvimos una amistad, pero ya no".

Hace meses se rumorea que Hernán Drago y Celeste Muriega están viviendo un apasionado romance y aunque ambos salieron a negarlo públicamente, cada vez que se cruzan en "Bienvenidos a bordo", es evidente que hay mucha química entre ellos. Sin embargo, en una entrevista con "Hay que ver", la bailarina reveló que su relación se enfrió. "Teníamos una amistad, pero ya no", reveló la morocha en diálogo con José María Listorti y Denise Dumas.

Y continuó: “Está bueno aclararlo. Así que dejémoslo en claro: no estoy con Hernán Drago, así vienen los novios... Que empiecen a llegar”. ¿Cuál fue el detonante de este cambio entre el modelo y la bailarina? Nada menos que la insistencia de la prensa en que confirmen qué clase de vínculo tienen. “Se tiende a veces a buscar el título a algo que ni siquiera uno tiene. Entonces, es como tener que dar explicaciones. y es más complicado cuando quizá nosotros no lo teníamos claro. No está bueno, porque uno se siente como presionado”, expresó Muriega.

"Trabajamos juntos en lo de Guido Kaczka, muy buena onda, muy buena relación. Ahora no nos vemos tan frecuentemente como antes. Teníamos una amistad linda... Quizá no es tan bueno tener que aclarar tanto hasta dónde iba esa amistad”, añadió. Y dio a entender que sus expectativas con Hernán no se cumplieron: "Considero que está bueno pasar un buen momento con una persona y abrirse a conocerla. Después fluye o no fluye, funciona o no funciona... Realmente, no funcionó”.

Noticias relacionadas

Y aunque Celeste dio a entender que más allá de sus declaraciones en los medios, pasó algo con Drago, el modelo asegura que disfruta de su soltería, tras su separación de Bárbara Cudich, con quien tuvo a sus hijos Lola y Luka, y que, por el momento, no está en sus planes formar una pareja. “Mi corazón está bien y en los últimos dos años estuvo lastimado por mi separación después de veinte años. Mi corazón está mejor que hace un tiempo atrás. Ahora mi corazón está solo y sigue buscando el equilibrio. No estuve con Maglietti ni tampoco estoy con Muriega. No hay romance“, declaró en una entrevista. Y añadió: "Celeste es una chica que es soltera y yo estoy soltero. Tomamos unos mates y lo pasamos muy bien. En un tiempo me gustaría estar con alguien pero hoy no. El día de mañana no sé. Hoy no me gustaría que aparezca esa persona".