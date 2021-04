El motivo por el que Alex Caniggia no estuvo en la grabación de "MasterChef".

En el programa del martes de "MasterChef Celebrity" estaba previsto que compitieran Candela Vetrano, Gastón Dalmau, Daniel Aráoz, María O'Donnell y Alexander Caniggia. Sin embargo, cuando se abrieron las puertas del estudio e ingresaron los participantes, el hijo de Mariana Nannis y Claudia Paul Caniggia no estaba y rápidamente Santiago Del Moro aclaró cuál fue el motivo que lo llevó a ausentarse.

"Hoy vienen cuatro, ¿quién falta?", preguntó el conductor y luego de que los famosos señalaran que Alex no estaba, aclaró: “Tuvo un problemita en su visión así que hoy no va a estar participando con nosotros. No es nada grave. Nada de qué preocuparse”. Eso sí, tal como pasó en la temporada pasado con Leticia Siciliani y Claudia Villafañe, quienes faltaron a algunas galas, el mediático recibirá una sanción. "El jueves siguiente lo vamos a ver seguramente en el jueves de última chance”, destacó Del Moro, dejando en claro que el participante está más cerca de ir a la gala de eliminación que de quedar entre los mejores de la semana.

Por su parte, Alex habló de su participación en el certamen durante una transmisión en Twitch y aseguró que va a "liquidar" a sus compañeros y que "los barats" quedarán eliminados. Además, fiel a su estilo, aprovechó para halagarse a sí mismo. “¿Ustedes se imaginan tener eso en la cabeza? O sea, ustedes que son feos, quedarían como unos ridículos si se ponen esto en la cabeza”, manifestó, en referencia a su peinado con trenzas de colores. Y agregó: “Pero yo soy muy fachero, con lo cual el puto amo 69 puede ponerse lo que quiera en la cabeza, me puedo poner una chota en la cabeza que salgo bien. Me puedo poner un culo andante que salgo bien, pero si ustedes se llegan a poner esa verga en la cabeza queda mal, ¿se entiende? ¿Quién se pone esto? Nada más una persona, el puto amo 69 gente”.

A lo largo del certamen, Alexander se convirtió en uno de los favoritos del público, no solo porque se ha destacado más de una vez por sus preparaciones, sino porque se mostró dispuesto a escuchar las recomendaciones del jurado y se ganó el cariño de sus compañeros, más allá del personaje polémico que suele mostrar en los medios.