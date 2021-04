Sabrina Carballo: "El mundo se tiene que adaptar a este virus y vivir con él".

Luego de un año complicado, Sabrina Carballo volvió al teatro con "Eva y Victoria", la obra de Mónica Ottino que protagoniza junto a María Valenzuela, y en una entrevista con "Pasa Montagna", por Radio Rivadavia, manifestó su alegría por retomar su trabajo. "Estoy agradecida de volver a los escenarios. Me volvió el alma al cuerpo", dijo en diálogo con Pablo Montagna y destacó que es consciente de que la situación actual no es la mejor: "Cada vez que prendo la tele, pierdo las esperanzas. Es sentir que esto no va a terminar más y mi única esperanza es adaptarnos. El mundo se tiene que adaptar a este virus y vivir con él".

Además, reveló que no la pasó bien a nivel económico, pero contó con la ayuda de su mamá. "En un momento de mi vida, me di cuenta que amo lo que hago y si puedo vivir de esto, voy a seguir haciéndolo, he vivido de maravilla, he vivido agarradita de mis ahorros, pero tampoco tengo tantos ahorros", explicó y resaltó que pasó el 2020 mucha gente la pasó mal, pero ella tuvo un lugar para vivir y un plato de comida todos los días.

Sobre sus inicios en el mundo de la actuación, cuando tenía apenas ocho años, Carballo aseguró que empezó a hacerlo como un juego. "No quería ser famosa ni popular. Está buenísimo el contacto con la gente, pero a mí me da vergüenza la popularidad", reconoció y recordó cómo se dio cuenta que ser artista era su vocación: "Yo tenía que cumplir con el colegio y si no lo hacía, no podía ir a grabar. Cuando se me empezó a juntar el colegio con las grabaciones, no quería dejar de trabajar y sentí que era mi profesión".

"Hubo mucho tiempo en el que pasó todo muy rápido, con mucha adrenalina. Hoy podría decir que frenaría un poco y disfrutaría un poco más de las cosas, porque cuando sos chico pensás que las cosas son eternas y la vorágine hacía que uno no disfrutara tanto, hay cosas de las que no me acuerdo", expresó sobre sus primeros años en el medio, en los que participó en "Amigovios" y "Verano del '98", dos éxitos juveniles.