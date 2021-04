Andy Kusnetzoff está esperando su segundo hijo junto a Florencia Suárez.

Andy Kusnetzoff (50) y Florencia "Kourny" Suárez (35) están esperando su segundo hijo. "El es un reconocido periodista y conductor hace mucho tiempo le hemos hecho nota en LAM, pero nunca vino al piso, creo que tenemos buena onda porque nunca nos hemos cruzado por ningún tema", anunció Ángel De Brito al inicio de "Los ángeles de la mañana", a modo de enigmático. Y minutos más tarde confirmó que se trataba del conductor de "PH, Podemos hablar": "Se viene hermanito/hermanita, va a ser papá nuevamente junto a su mujer Florencia, Andy Kusnetzoff".

Andy y "Kourny" se conocieron trabajando en la radio, cuando ella comenzó a producir el programa de él. Durante varios años fueron solo compañeros. De hecho, cada uno tenía su respectiva pareja, hasta que se enamoraron y se convirtieron en papás de Helena, de cuatro años. "Sufrí bastante al principio", admitió Andy en una entrevista con Ohlalá. Y agregó: "Laburábamos juntos y era incómodo. Era un lugar en el que teníamos que seguir como si nada, pero lo llevamos bien y pudimos revertir, que es lo importante".

Además, explicó cómo gracias a su relación con Suárez se animó a formar una familia, algo que antes no estaba en sus planes. "Ya había tenido parejas largas, pero algo acá se acomodó. Sin duda ella tuvo mucho que ver. Me conecté con la relación de ella con la familia y con las sobrinas y pude acomodar yo mis piezas para que armemos una familia propia", declaró. Y a nivel laboral, admitió que su mujer lo ayudó a ser un mejor líder en sus proyectos de radio y televisión: "Flor, al ser productora, me ayudó a ver mi forma de liderar. Tuve que cambiar cosas. Hice un programa 19 años. No es lo mismo cuando empecé que al año 18".

Y concluyó: "Creo que para liderar un equipo hay que estar dispuesto a revisarte, a hacer introspección y a ver cosas tuyas que no te gustan para poder cambiarlas. Si no, no se crece. Si pensás que sos bárbaro y que el problema siempre lo tienen los demás, sos un necio y no vas a crecer nunca. A mí me gusta crecer, aunque sea un poco doloroso. Es crecer al fin".