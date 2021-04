Capaldo y Obando dieron positivo en coronavirus en Boca y están aislados.

Nicolás Capaldo y Agustín Obando dieron positivo en los testeos que se realizaron tras sentir síntomas compatibles con el coronavirus y ya están aislados, señalaron hoy allegados al cuerpo técnico de Boca Juniors.

Ninguno de los dos jugadores entrenaron hoy y por la tarde se harán nuevos testeos, aunque ambos tuvieron dolores musculares en las últimas horas. Se perderán como mínimo el partido del próximo domingo ante Unión en Santa Fe por la Copa de la Liga Profesional.

Obando había estado dos días por acusar contacto estrecho con una persona contagiada de Covid, pero como el testeo le había dado negativo se incorporaba hoy al trabajo. Pero al sentir nuevos síntomas, fue testeado de nuevo y esta vez dio positivo.

En cuanto al equipo para enfrentar al "tatengue", la duda que tiene el DT Miguel Russo es si Edwin Cardona, ya recuperado de su lesión muscular, jugará de entrada o irá al banco de los suplentes, y jugaría Mauro Zárate por el juvenil Exequiel Zeballos, que lo hizo ante Defensa y Justicia en la victoria por 2 a 1 el sábado pasado.

En cuanto a los dos volantes centrales, sigue también la incógnita para ver si el técnico introducirá variantes en ese sector de la cancha: si mantiene el tándem de Jorman Campuzano con Cristian Medina, o utiliza a Alan Varela o Agustín Almendra como posibles reemplazantes.

El plantel boquense volverá a trabajar mañana desde las 9 en el predio de Ezeiza y el viernes lo hará en el mismo lugar. El sábado, después de la practica, viajará en vuelo charter rumbo a Santa Fe.

Boca visitará a Unión de Santa Fe el próximo domingo desde las 18.30 por la novena fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional, con el arbitraje de Fernando Espinoza.

En tanto, Marcos Rojo dijo que el consejo de fútbol del club "está para apoyar al plantel y después la parte técnica es del entrenador, él es el que decide. Yo me siento bien y por suerte de a poco voy agarrando el ritmo".

"Me costó pero creo que cada vez estoy mejor. Desde que estoy acá, tanto Román como al consejo nosotros los vemos poco, se que están acá y quizás por los protocolos no lo vemos tanto. Pero cuando pasan siempre me preguntan cómo estoy, si necesitamos algo, como está mi familia", señaló Rojo en declaraciones a ESPN.

En cuanto a la línea de tres defensores que dispuso en los últimos partidos el entrenador Miguel Russo, dijo que "casi siempre jugué con línea de tres, a veces lo hice con la de tres. Nosotros tenemos grandes defensores como (Carlos) Zambrano, (Carlos) Izquierdoz, (Lisandro) López, y creo que de cualquier forma nos sentimos cómodos todos", analizó.

Rojo señaló que al delantero uruguayo Edinson Cavani, excompañero suyo en el Manchester United, "le gusta mucho la idea de venir a jugar a Boca".

"Tengo muy buena relación con Edinson (Cavani). Me dijo que le gusta mucho la opción de venir a Boca. Le prometí que lo voy a llevar a pescar si viene, porque sé que le gusta mucho. Estuvimos juntos cinco meses y charlábamos mucho".