Ingresos en la Argentina.

Distribución del ingreso: el coeficiente de Gini bajó de 0,439 a 0,435 entre los 4° trimestres de 2019 y 2020; y la brecha per cápita familiar entre el 10% de la población con mayores y menores ingresos aumentó de 16 a 18 veces.

Los resultados del cuarto trimestre de 2020 correspondientes a los 31 aglomerados

urbanos que releva la EPH registraron que:

Ingresos totales: La suma total de ingresos creció 19,6% en relación con igual trimestre de 2019; los ingresos laborales crecieron 18,2% y los no laborales, 23,2%.

Ingresos per cápita: El ingreso promedio per cápita del total de la población, que corresponde a 28.739.630 personas, alcanzó los $19.524, mientras que la mediana del ingreso per cápita fue de $14.357.

Ingresos individuales: Un 58,6% de la población total (16.836.669 personas) percibió algún ingreso, cuyo promedio es igual a $33.306. Analizado según escala de ingreso individual, el ingreso promedio del estrato bajo (deciles del 1 al 4) equivale a $12.150; el del estrato medio (deciles del 5 al 8), a $31.766; y el del estrato alto (deciles 9 y 10), a $78.723. Los perceptores varones tuvieron un ingreso promedio de $37.910, mientras que el de las mujeres fue de $28.937. El ingreso promedio de las personas que tuvieron algún ingreso mostró un aumento interanual de 26,1%. En el caso del estrato bajo, el aumento interanual observado fue de 30,4%; y tanto en el estrato medio como en el estrato alto, el aumento interanual fue de 25,4%. Cabe destacar que en el trimestre se observó una caída de 2,9 puntos porcentuales en la población perceptora de ingresos respecto a igual período de 2019 (58,6% frente a 61,5%)

Ingresos de la ocupación principal: Respecto a la población ocupada, se registró un ingreso promedio de $33.217 y un ingreso mediano de $28.000, equivalente al límite superior de ingresos del decil 5, bajo el cual se sitúa el 50% de las personas ocupadas. El ingreso promedio de los primeros cuatro deciles de la población, ordenada según ingreso de la ocupación principal, es de $12.018. El ingreso promedio del estrato medio (deciles del 5 al 8) es de $33.845, mientras que el ingreso de los deciles 9 y 10 equivale a $74.366. Se observó una caída de 752.947 personas ocupadas con ingresos respecto al mismo trimestre del año anterior. En cuanto a la población asalariada, se registraron 7.943.398 personas con ingreso promedio de $36.246 (cuadro 6.1), lo cual implica un aumento interanual de 32,4%. El ingreso promedio de las personas asalariadas con descuento jubilatorio fue de $44.613 (+30,3% interanual), mientras que en el caso de aquellas sin descuento jubilatorio, el ingreso promedio equivalió a $18.676 (+27,9% interanual). Respecto al cuarto trimestre de 2019, se observó una

caída de 469.122 personas asalariadas con ingresos sin descuento y de 286.976 en aquellas que perciben ingresos con descuento.

Informe completo del INDEC:

