Alberto Fernández - Anuncio de nuevas medidas por segunda ola de coronavirus

Alberto Fernández anunció las medidas para contener el coronavirus en los que establecerá una restricción nocturna entre las 23:00 y las 6:00 por tres semanas.

El decreto entrará en vigencia el viernes a las 0:00 para todo el territorio nacional.

Esa franja horaria implica que hasta las 23:00 podrán permanecer abiertos los locales gastronómicos, en tanto que a partir de la medianoche y hasta las 6:00 se restringirá la circulación general, y solo podrán estar en la calle los trabajadores esenciales.

Además, el transporte público será solo para ser utilizado por trabajadores esenciales y aquellos que estén relacionados con el dictado de clases en escuelas.

En las zonas del país donde hay mayor riesgo epidemiológico y sanitario, se tomarán además las siguientes medidas. Se suspenden actividades sociales en domicilios particulares y se suspenden reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 20 personas.

El presidente Alberto Fernández también anunció en un mensaje grabado que los casinos, bingos y discotecas deberán cerrar por tres semanas, en tanto que cines y teatros se mantendrán funcionando con aforo.

En cuanto a los viajes, se suspenderán las salidas del país con fines turísticos, a la vez que se cancelarán los viajes de egresados y las competencias deportivas amateurs en todo el territorio nacional.

Las restricciones que se aplicarán variarán dependiendo del semáforo epidemiológico que este martes el Gobierno informó que tiene a 85 departamentos del país en zona roja por algo riesgo.