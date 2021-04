Alberto Fernández - Anuncio de nuevas medidas por segunda ola de coronavirus, CANAL 26

El presidente Alberto Fernández afirmó que "la pandemia está lejos de ser vencida", y destacó que "no" le "gusta que se haga política con la pandemia".

"La pandemia está lejos de ser vencida. No me gusta que se haga política con la pandemia. La Argentina ha entrado en la segunda ola", resaltó Fernández en un mensaje grabado desde la Residencia de Olivos.

Fernández afirmó además que se deben "tomar nuevas medidas de cuidado" para "bajar la transmisión de virus", ante la segunda ola del coronavirus en la Argentina.

"Debemos tomar nuevas medidas de cuidado. Es clave que los argentinos estemos de acuerdo en cuáles son nuestras prioridades ante la segunda ola. Debemos implementar una serie de acciones para bajar la transmisión del virus", resaltó Fernández al anunciar las nuevas medidas para intentar contener la segunda ola de coronavirus.

Alberto Fernández pidió que lo "acompañen en este esfuerzo", y prometió "redoblar los cuidados y la vacunación en estos meses".

