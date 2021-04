La ex de Maradona, furiosa en "Polémica en el bar". Foto América.

Verónica Ojeda se mostró enojada en Polémica en el Bar, donde habló del tratamiento de Dieguito Fernando y apuntó contra Rocío Oliva, y le contestó a Matías Morla. El abogado había dicho que le cae bien Ojeda, pero que no puede entender todas las "barbaridades" que su pareja, Mario Baudry, dice sobre él.

"El problema no es Mario Baudry. Cuando no me dejaron entrar a la Clínica Olivos yo vi cosas raras. Pierri (su abogado en ese momento) no pudo hacer nada. Me senté con Mario y le pedí que tomara las riendas y representara a Dieguito. Durante ocho años luché sola, hoy estoy con un hombre que me está guiando y ayudando", explicó.

Y siguió: "No sé por qué Morla se enoja. Con las veces que lo hemos llamado para dialogar después del fallecimiento de Diego, las veces que le pedí a D'Alessandro que nos juntemos".

Y sentenció: "Matías, vos me conocés y sabés la clase de persona que soy. Yo doy todo, pero cuando me tocan a mi hijo yo mato. No me toques a Dieguito porque sabés que reviento como una bomba".

"Estoy muy enojada porque dijiste que Diego te dijo en privado que cuides a las hermanas. Que yo sepa cada una tiene su casa, su empresa. Me parece que Diego les dio un montón y está perfecto. ¿Y Dieguito Fernando qué es? Tiene ocho años, un montón de tratamientos que hacer, tiene toda una vida, necesita un montón de cosas", concluyó Verónica Ojeda que se mostró muy enojada con las declaraciones del abogado en televisión.