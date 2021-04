"Wanchope" en el fútbol estadounidense. Foto: Major Soccer League.

El delantero Ramón "Wanchope" Ábila aseguró que no era su intención "salir de Boca", a la vez que afirmó que "con el tiempo las cosas se sabrán y saldrán a la luz" y señaló que no le "molestaba" ni "sentía presión" de ser el 9 del equipo auriazul.

"No era mi intención salir de Boca", aseveró el atacante tras ser presentado oficialmente en el Minnesota United, elenco que milita en la Major Soccer League (MLS), mientras que remarcó que va a extrañar a "la hinchada que tiene una pasión única" y a sus compañeros.

En una conferencia de prensa que brindó, el jugador dejó una polémica frase: "Estoy muy tranquilo de estar acá. Con el tiempo las cosas se sabrán y saldrán a la luz. Sin ningún problema, creo que no hay apuro por eso".

Noticias relacionadas

"Tuve opciones, no me sedujeron", expresó Ábila, quien antes de la oferta del elenco estadounidense, había tenido una propuesta de Arabia Saudita, pero desde Boca le bajaron el pulgar, mientras que también tuvo otra de Nacional de Montevideo por parte del Consejo de Fútbol.

Al hablar acerca de su experiencia en el conjunto de la Ribera, manifestó: "Ser el 9 de Boca es lo mejor del mundo, no me molestaba ni sentía presión, me gustaba y encantaba, lo disfruté muchísimo. Es un privilegio y lo que he logrado trataré de ponerlo al servicio de este equipo".