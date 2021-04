Carmen Barbieri.

A mediados de marzo, luego de pasar un mes internada por covid-19 y de cumplir con un intenso tratamiento de rehabilitación, Carmen Barbieri retomó sus compromisos laborales y finalmente se incorporó a las grabaciones "MasterChef Celebrity" y finalmente se confirmó que su gran debut se verá el próximo lunes 12 de abril.

La capocómica fue la primera participante confirmada para integrar el staff de la segunda temporada de reality culinario y la propuesta la tenía tan entusiasmada que antes de firmar el contrato con la producción, Carmen Barbieri se tomó en serio la competencia y empezó a tomar clases de cocina. Sin embargo, unas semanas previas al inicio de las grabaciones, se contagió coronavirus en uno de los talleres que compartía con sus compañeros y desde entonces su salud estuvo muy complicada. "Carmencita" estuvo más de un mes en la Clínica Zabala por los problemas respiratorios que le provocó la enfermedad y hasta fue inducida a un coma. Como si eso fuera poco, también contrajo un virus intrahospitalario y aunque todo indicaba que su recuperación iba a ser muy larga, finalmente se reincorporó al certamen.

"No imaginé que iba a volver. Este virus casi me mata", reveló en una entrevista con "Flor de equipo", camino su primer día de grabación y destacó que la atención que recibió por parte de la producción del programa. "No me angustio, pero me agarra una cosa extraña en el pecho, pero gracias a Dios salí adelante con trabajo, ¿Qué más puedo pedir? Estoy feliz", insistió la mamá de Federico Bal y contó que cuando despertó del coma la primero que le preguntó a su hijo fue si había empezado el programa y reveló que no quería verlo por televisión porque le daba tristeza no poder estar defendiendo su lugar.

"Todo lo que viví me demostró que la vida es valiosa, que no es normal sentirse bien, porque uno se siente bien, se levanta a la mañana, trabaja... es lo común sentirse bien. Cuando uno empieza a sentirse mal y empieza a enfermarse valora lo que es sentirse bien, levantarte a la mañana y que no te duela nada", agregó, notablemente emocionada y agradeció el amor que recibió por parte de su público mediante las cadenas de oración que se organizaron durante su internación.

Además, aseguró que en todo momento fue consciente de que estaba grave, pero que por momentos no recordaba que se había contagiado coronavirus. "No me quería volver a mi casa, me daba miedo porque no podía caminar. Estuve con andador porque después de un mes y medio en la cama me costaba mucho, pero por suerte tuve una rápida recuperación y pude salir adelante", concluyó.