Ivana Nadal volvió a hacer polémicas declaraciones sobre la pandemia. Esta vez, porque tuvo que someterse a un hisopado para viajar desde Costa Rica hacia Estados Unidos y no solo cuestionó la eficacia del procedimiento, sino que planteó que los pacientes asintomáticos de coronavirus no contagian. "Hoy tengo un día distinto. Tuve que hacerme el PCR porque mañana viajo a Estados Unidos. No, no es la primera vez que me lo hago. Pero si es la primera vez que lloro cuando dejan de invadir mi cuerpo por imposición médica, social y protocolar. Estoy harta. Juro que hace mucho no me sentía tan triste", empezó la modelo en las redes sociales.

Y continuó: "Esto tiene que parar. Por favor, no bajemos los brazos. Sigamos alzando la voz en pedido de recuperar nuestros derechos. Mi cuerpo es mío. Mi vida es mía. Soy responsable solo de mi salud y bienestar, tanto mental como corporal. Esto no nos está haciendo bien. Tenemos que dejar de obedecer y empezar a escuchar nuestra voz interior".

Además, insistió en su postura en contra del uso de tapabocas y las vacunas. "Por favor, pido respeto para quienes no estamos de acuerdo y necesitamos hacer valer nuestra libertad de elegir poder respirar aire puro, de creer en nosotros, de confiar en la máquina hermosa y perfecta que somos", declaró.

En la misma línea, aclaró que si estuviera enferma no viajaría y aseguró que no necesita hacerse ningún testeo para saber cuál es su estado de salud. "No tengo ningún síntoma, por ende no contagio", planteó y señaló que los hisopados no cumplen su función. "Los asintomáticos no contagian. Te entiendo, yo también creía que sí y estuve más de siete meses con miedo, creyéndome parte de la responsabilidad de esta mentira", escribió e instó a sus seguidores a dejar se consumir los medios masivos de comunicación y a "buscar la revolución": "Es tu vida o la de ellos. Basta de miedos, basta de ser unos dominados".