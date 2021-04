El Dipy, contra las nuevas restricciones.

El cantante conocido como El Dipy volvió a ponerse en el centro de la escena, pero no por cuestiones relativas a su carrera artística, sino por sus palabras -muy duras- contra el Gobierno de Alberto Fernández. Todo, por su oposición a las nuevas medidas restrictivas para prevenir el covid-19 en toda la Argentina.

Así, poco después del anuncio, el músico cargó con toda su fuerza en sus redes sociales. El mensaje estuvo cargado de descontento y dureza.

El Dipy no anduvo con vueltas: “No me encerrás más”.

Noticias relacionadas

“Otra vez me dejás sin poder trabajar a mí y a millones de argentinos. Encima de eso se robaron las vacunas. A mí no me encerrás más. Me voy a fundir, lo sé. Pero no te olvides que miles están conmigo y les decimos BASTA! SE TEMINÓ”, fue el primer comentario citando el video del presidente.

“Nunca se bajaron el sueldo, se repartieron las vacunas entre ellos, vacunaron a militantes y amigos, les mintieron a los jubilados, Nos fundieron. Ustedes y toda la manga de ñoquis que tienen siguen cobrando la platita que nosotros les pagamos”, agregó El Dipy.

Y culminó sus críticas diciendo: “Así empezaron el año pasado. 15 días que se convirtieron en 9 meses. Pero a Cristina le devolvieron todos sus bienes, más jubilación de privilegio y nosotros fundidos. Se robaron la única esperanza que tiene el planeta contra el Covid. Las vacunas. A mí no me encierran nunca más”.

Tras sus posteos, fueron miles los comentarios entre los usuarios de las redes sociales. Muchos le dieron la razón.