Debate en diputados. Foto: captura de pantalla.

El plenario de las comisiones de Legislación General, Acción Social y Salud Pública, Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia e Industria continuó este miercoles con el debate del proyecto de ley que busca promover la alimentación saludable, el etiquetado informativo y visible. La reunión estuvo presidida por Cecilia Moreau (Fdt), Pablo Yedlin (FdT), Diego Mestre (JxC) y Alejandro García (JxC), respectivamente.



El proyecto busca advertir a los consumidores sobre los excesos de componentes como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías, a partir de dar información clara, oportuna y veraz. Asimismo, apunta a prevenir la malnutrición en la población y la reducción de enfermedades crónicas no transmisibles.