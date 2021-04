Estación Espacial Internacional, ISS, NASA.

“El espacio no está lejos en absoluto. Está solo a una hora de viaje si tu coche pudiera ir recto hacia arriba”, decía Fred Hoyle un reconocido astrónomo británico. Lo cierto es que cuando hablamos de él no sé está lo suficientemente alejado. Desde tiempos muy antiguos, el infinito, las galaxias, las estrellas, los planetas y la astronomía han sido objeto de curiosidad para poder entender mejor lo que sucedía en nuestro propio hogar: el Planeta Tiera.

Hoy en día las misiones espaciales son cada vez más continuas y la conquista del espacio está presente en la mayoría de las naciones que tiene su propia agencia espacial para lograr su propia soberanía más allá del espacio territorial.

En 1998 se concretó uno de los proyectos de cooperación internacional más ambiciosos de la historia de la humanidad hasta ese momento, llamado: Estación Espacial Internacional ó ISS ( International Space Station, por sus siglas en Inglés). Para hablar del tema entrevistamos al Doctor Javier Ventura Traveset, Head of Navigation Science Office de la Agencia Espacial Europea (ESA) quien nos contó detalles de la ISS y cómo es la vida de los astronautas que allí viven permanentemente.

Dr. Javier Ventura Traveset, Head of Navigation Science Office, ESA.

¿QUÉ ES LA ISS Y PARA QUÉ SIRVE?

“La Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés) es el proyecto espacial de cooperación internacional más complejo de la historia de la humanidad… Dentro de la ISS se investigan experimentos en condiciones diferentes a la tierra. Esto permite realizar estudios destinados a la medicina: inmunológicos, de osteoporosis, circulatorios; también desarrollos interesantes en biología, tecnología y observación de la tierra”, detalla el Dr. Ventura Traveset.

Jessica Meir a bordo de la ISS, NASA.

Los astronautas que allí viven tienen un arduo entrenamiento y están acostumbrados a vivir a altas velocidades, para dar una vuelta completa a la tierra la ISS tarda alrededor de 93 minutos completando 15.5 órbitas cada día. “Los astronautas tienen un contrato de trabajo de 40 horas a la semana. Y ellos tienen un tiempo de referencia similar a la tierra llamado tiempo de Greenwich o tiempo universal, ya que la estación va a 28.000 km/h y tiene 16 amaneceres y 16 atardeceres en 24 horas”, detalla el vocero de ESA.

El Dr. Ventura Traveset quien lleva más de 20 años trabajando en la Agencia profundiza que: “En este momento hay siete astronautas de forma permanente trabajando allí arriba. Estamos en el momento de más actividad en la ISS… Una parte de las investigación están destinadas para conocimiento de la tierra y la otra para destinarla a misiones futuras”.

Plantación de radichetas en la Estación Espacial Internacional, NASA.

Es el objeto artificial más grande que hay en el espacio y el satélite terrestre artificial más grande pudiendo observarse con facilidad a simple vista desde la superficie, el Dr. Ventura declara: “De los objetos visibles en nuestro cielo, primero está el sol, luego la luna y tras ellos la ISS”.

UN POCO DE HISTORIA

El programa de la ISS es una evolución de la estación espacial Freedom, propuesta de Estados Unidos concebida en 1984 para la construcción de una estación tripulada permanentemente en la órbita terrestre, y la propuesta de la Mir-2 concebida por Rusia con objetivos similares.

El Dr. Ventura Traveset afirma que la ISS: “Nace como proyecto político con el presidente Ronald Reagan, querían una estación espacial propia llamada "Freedom" por un periodo de diez años. Es allí que en el año 1985 la ESA se adhiere a la cooperación junto a Japón y Canadá y más tarde en el año 1993 se suma Rusia”.

Ronald Reagan firmando el acuerdo para iniciar el proyecto ISS.

“Pasa de ser un proyecto nacional a uno internacional y se firma en el año 1998 el proyecto Estación Espacial Internacional y se empieza a concretar el proyecto poniendo ese mismo año en el espacio el módulo ruso”, detalla el especialista de ESA.

Acuerdo de todos los países que contribuyeron a la ISS.

40 HORAS DE TRABAJO SEMANALES, REDES SOCIALES Y NOCHE DE CINE ESPACIAL

El día a día de la tripulación es muy especial, aquí el Dr. Ventura Traveset te cuenta como es la rutina de los astronautas en el espacio:

-6.30 AM se despiertan, se higienizan con unas toallas húmedas y luego desayunan con comida de estación espacial. A partir de allí tienen una secuencia operacional de todo lo que tienen que hacer para mantener la ISS.

-Mediodía: los astronautas trabajan hasta la hora de almorzar, realizan un brunch liviano y siguen trabajando en ciencia o en labores de mantenimiento de la estación o dan alguna caminata espacial programada. Generalmente la jornada laboral es hasta las 17 hs.

-5 P.M.: Fin de jornada laboral.

