Vuelos suspendidos en Ezeiza: escándalo con los pasajeros. Diario 26.

La suspensión de vuelos en Aeroparque generó que se reprogramaran y enviaran a los pasajeros al aeropuerto de Ezeiza. Pero allí, tampoco salen los vuelos y se multiplicaron las quejas y reclamos de los viajeros que manifestaron su malestar este viernes.

A través de reclamos con palmas los turistas hicieron saber su descontento a la espera de soluciones inmediatas. Pero aún no tienen respuestas. Hay gente esperando hace dos días.

"Aeroparque cancelaron, reprogramaron y nos hicieron ir a Ezeiza y ahora nos dicen que todos los vuelos de @Aerolineas_AR están suspendidos por “problemas técnicos“, pero se habla de un paro del personal. La gente furiosa con justa causa", aseguraron pasajeros afectados.